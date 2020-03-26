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網球／瑞士特快車送暖 捐千萬助弱勢家庭
新冠肺炎衝擊全球，各國運動賽事都受影響，除法網宣布延期到9月舉行，溫布頓今天也宣布下周前將決定今年賽事會延期或取消，暫時「失業」的球員倒也沒閒著，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）貼出一組在家訓練的照片，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）更宣布，和妻子米爾卡（Mirka Federer）捐款1百萬瑞士法郎給瑞士的弱勢家庭。
1百萬瑞士法郎換算超過100萬美金，折合台幣約3088萬，費德勒表示這是他和妻子的心意。
「這對每個人來說都是挑戰，沒有人該置身事外，米爾卡和我個人決定捐贈1百萬瑞士法郎，給予瑞士最弱勢的家庭。」費德勒透過自己社群平台宣布這項消息，他盼自己作為能拋磚引玉，「我們的捐贈只是個開始，希望別人也會加入救助需要幫助的家庭行列。」
費德勒也打氣說，只要大家團結，相信能度過這場危機，同時也希望大家都能保持健康。
瑞士新冠肺炎確診人數已超過8千例、造成66人死亡。ATP和WTA因疫情也一再調整賽程，延賽時程也從4月、5月到目前的6月7日。
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