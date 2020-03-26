東奧延期運動員頓失舞台 菲爾普斯懂這失落感

東京奧運的延期，一般人忽略的是運動員其實會受到很大影響，除了年齡、傷情、訓練周期等，心理問題更是一大關鍵。很多運動員會因奧運延期或失去舞台而面臨巨大的失落感，美國傳奇游泳巨星「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）就呼籲，運動員的心理健康其實非常需要關注。

菲爾普斯是人類史上最偉大游泳選手之一，但其實他是憂鬱症患者，長年為憂鬱症所苦，甚至還有過自殺的念頭。

「東京奧運延期，很多運動員都會為此感到失落、與不知所措，我無法想像他們要受到多大的打擊，他們為了這次奧運準備了那麼久，我當然很清楚，為了參加奧運，一名運動員要付出多大的努力，」菲爾普斯說，「到了現在這個時候，差不多運動員都已經要準備就緒了，但突然得知不用去比賽了？大家一定會感到非常失望，而這時候運動員的心理健康問題，真的很需要別人的關心。」

有些運動員為了備戰奧運，得休假一年、甚至辭去工作，東京奧運的推遲，對運動員的影響不可謂不大。

「現在全世界面對的是一個全新的挑戰，而對運動員來說，困擾的是例如要是一整年都無法正常訓練該怎麼辦？要是一年後狀態調整不佳怎麼辦？要是到時候疫情還沒有結束怎麼辦？」

拿自己的運動生涯來說，34歲的菲爾普斯也承認，如果一名運動員正處在巔峰，延期一年或許沒有問題，但是在職業生涯末期的運動員就可能要遭遇很大挑戰。他表示如果2012年倫敦奧運被延期，他可能真的無法再堅持一年。

「我會鼓勵運動員繼續堅持下去，追逐自己的奧運夢想，」菲爾普斯說，「這是個非常艱難的時刻，更需要大家做好心理建設，我希望他們能在做好疫情防護的同時，也做好心理防護。」