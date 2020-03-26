NFL／聯盟想如期選秀 各隊反對：不利加、紐等重災區

儘管美國新冠肺炎疫情嚴重，但NFL仍計畫讓原訂在4月23日到25日的NFL選秀會如期進行。儘管各隊總經理都已建議NFL理事長古德爾（Roger Goodell）延後選秀會，但他現在看起來並沒有更改日期的打算。

總經理的擔憂不是沒有原因，受到疫情影響，許多球隊的訓練設施都已關閉，根本沒有辦法測試參選的新秀，體檢與心理測驗都無法進行。尤其是主場位於加州、紐約、以及其他疫情嚴重地區的球隊，在這次選秀會將處於絕對劣勢，因為處於封鎖狀態，根本連球員的面都見不到。

理論上，聯盟還有足夠的時間來做出最後是否延後選秀的決定，但多數球隊老闆與高層都認為，古德爾將會讓選秀會如期舉行。

紐奧良聖徒隊總經理魯米斯（Mickey Loomis）就說，「我個人希望能夠延後選秀會，我希望我們的球探以及人事部門有足夠時間來完成他們的工作；NFL選秀會並不是夢幻總經理遊戲，不是我們在一張紙上看名字選就好，有太多的幕後工作需要完成。」