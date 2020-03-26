高球／再獲年度最佳球員 張緯綸驚：怎麼會是我？

2015年摘下TPGA最佳新人獎後，張緯綸再獲殊榮，去年台巡賽2場比賽闖進前三名，台巡賽獎金榜排名第四，也讓他摘下2019年台巡最佳球員獎，不過得知二度獲獎時感到有些驚訝，直呼「怎麼會是我？」

張緯綸曾在2015年拿下最佳新人獎與ThreeBond挑戰賽獎金王，並在2017年獲得台巡賽獎金王及年度最佳球員獎，2019年台巡賽總獎金排名第4，兩場前三名、四場前十名；亞巡賽總獎金排名第51，打九場晉級八場，三場前五名，目前世界排名第393位。

相隔兩年再獲大獎，張緯綸坦言有些驚訝，他解釋，雖然去年整體表現還可以，包括打進亞巡賽總排名前60種子，有三場打進前五名，但是自覺表現可以更好。

經過去年球季的挑戰，張緯綸認為自己在心理層面及木桿方面還需要加強，不過能到國外獲得與美巡賽好手同場競技的機會讓他受益良多，「從比賽過程中才能知道自己的不足，不論是球技與心理，以及處理突發狀況的經驗方面。」

轉職業六年以來，張緯綸提及職業選手最怕沒有舞台可以發揮，因此不論國內與國外的環境如何，台灣的職業選手要勇敢地走出去闖，才有機會為自己開創一片天。

從13歲開始揮桿的他，尤其感謝爺爺的全力支持，今年張緯綸也為自己設下目標，「今年第一目標當然還是亞巡賽種子球員資格，並希望能拿下亞巡賽一一冠，不過最期待的是能打一場令自己滿意的比賽。」