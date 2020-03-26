快訊

英人控台檢疫所有如監獄？ 陳時中：絕對沒有虧待

我國確診案例年輕人多 張上淳：較常出國旅遊、留學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／再獲年度最佳球員 張緯綸驚：怎麼會是我？

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
張緯綸再獲台巡賽年度最佳球員。圖／TPGA提供
張緯綸再獲台巡賽年度最佳球員。圖／TPGA提供

2015年摘下TPGA最佳新人獎後，張緯綸再獲殊榮，去年台巡賽2場比賽闖進前三名，台巡賽獎金榜排名第四，也讓他摘下2019年台巡最佳球員獎，不過得知二度獲獎時感到有些驚訝，直呼「怎麼會是我？」

張緯綸曾在2015年拿下最佳新人獎與ThreeBond挑戰賽獎金王，並在2017年獲得台巡賽獎金王及年度最佳球員獎，2019年台巡賽總獎金排名第4，兩場前三名、四場前十名；亞巡賽總獎金排名第51，打九場晉級八場，三場前五名，目前世界排名第393位。

相隔兩年再獲大獎，張緯綸坦言有些驚訝，他解釋，雖然去年整體表現還可以，包括打進亞巡賽總排名前60種子，有三場打進前五名，但是自覺表現可以更好。

經過去年球季的挑戰，張緯綸認為自己在心理層面及木桿方面還需要加強，不過能到國外獲得與美巡賽好手同場競技的機會讓他受益良多，「從比賽過程中才能知道自己的不足，不論是球技與心理，以及處理突發狀況的經驗方面。」

轉職業六年以來，張緯綸提及職業選手最怕沒有舞台可以發揮，因此不論國內與國外的環境如何，台灣的職業選手要勇敢地走出去闖，才有機會為自己開創一片天。

從13歲開始揮桿的他，尤其感謝爺爺的全力支持，今年張緯綸也為自己設下目標，「今年第一目標當然還是亞巡賽種子球員資格，並希望能拿下亞巡賽一一冠，不過最期待的是能打一場令自己滿意的比賽。」

延伸閱讀

高球／伍茲首度談疫情 人生有很多更重要的事

相關新聞

溫網／不考慮閉門打 延賽、取消二選一下周定案

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，網壇目前也都全面停賽中，而在法網宣布延期後，原訂六月底開打的草地大滿貫溫網，全英俱樂部也將在...

高球／再獲年度最佳球員 張緯綸驚：怎麼會是我？

2015年摘下TPGA最佳新人獎後，張緯綸再獲殊榮，去年台巡賽2場比賽闖進前三名，台巡賽獎金榜排名第四，也讓他摘下201...

義甲／確診隔離中 迪巴拉手比OK報平安

尤文圖斯迪巴拉（Paulo Dybala）日前自曝與女友都確診感染新冠肺炎，目前兩人持續在家隔離中，他在IG上放上一張手...

「女力」團隊挺台灣名將拚奧運 成立「金牌學院」 助多元發展

東京奧運延期，國際體壇陷入空前紛亂，選手面臨下一步該怎麼訓練、出賽，甚至打亂生涯規劃的難題，傳動數位整合行銷公司近期成立「金牌學院」，已與多位台灣第一的選手簽約合作，包括柔道男神楊勇緯、攀岩一姊李虹瑩

記者轉職經紀人 林世民盼替球員拚身價

說起經紀人與職業球員的關係，大家很容易想到電影「征服情海」的金句「Show me the money！」，飾演經紀人的阿湯哥與小古巴．古丁扮演的二線美式足球球員羅德，製造雙贏的勵志故事，這樣的關係來到中華職棒，會有同樣的驚喜情節嗎？從媒體記者轉職運動經紀人的林世民，認為現階段有待克服的關卡不少。

東奧擬明年7月到8月舉行 國際奧會4週內定奪

日本「讀賣新聞」今天報導，國際奧林匹克委員會正與國際田徑總會等組織合作，以安排在2021年7月到8月舉行東京夏季奧運

東奧延期 蘇貞昌：確保我參賽資格不受影響

2020東京奧運將延期一年左右舉行，行政院長蘇貞昌今在院會要求教育部體育署務必掌握各單項國際運動總會的相關規劃，確保我國...

北美職業賽事大停擺 票務龍頭平台將暫時解雇員工

受到新冠肺炎疫情影響，全球職業運動賽事陷入大停擺的狀況，也連帶影響到周邊產業，其中美國運動賽事票務龍頭平台「StubHu...

讚東奧延期是負責表現 巴黎奧運：將讓我們更強壯

2020東京奧運在日前決議延期辦理後，讓全世界以站上奧運舞台為目標的運動員鬆了一口氣，而將在2024年接下奧運聖火的巴黎...

東奧延期時間點挨批 IOC主席：絕不辭職

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）在日前與日本首相安倍晉三達成了東京奧運延期辦理的決定，但仍舊難逃外界的批評，昨...

重新安排東奧賽期 IOC主席：需各方犧牲妥協

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，東京奧運延後舉行，需要各方「做出犧牲和妥協」才能...

東奧延期中華隊目標不變 盼超越上屆1金2銅

受新冠肺炎全球肆虐影響，東京奧運前天晚間確定延期至二○二一年，中華代表團即刻啟動因應措施，包括組團、備戰都做調整，目標仍是在東奧取得超越上屆里約奧運一金二銅的成績。

熱門新聞

【重磅快評】安倍使盡渾身解數 終於救下東京奧運

中職／緯來回應兄弟 從未砍過電視權利金

NBA／復賽遙遙無期 勇士教頭：本季已結束

NBA／第3例確診球員傳好消息 經紀人：已完全康復

NBA／東奧延期 KD、湯普森有望回歸美國隊

IOC：東京奧運最晚只能延12個月 不排除提前春季舉行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。