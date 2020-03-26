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「女力」團隊挺台灣名將拚奧運 成立「金牌學院」 助多元發展

聯合新聞網 / 記者王樹衡／即時報導
楊欣怡(左）、江靜如(右）女力團隊力挺台灣好手楊勇緯（左二）與周俊動（右二）。 數位傳動提供
楊欣怡(左）、江靜如(右）女力團隊力挺台灣好手楊勇緯（左二）與周俊動（右二）。 數位傳動提供

東京奧運延期，國際體壇陷入空前紛亂，選手面臨下一步該怎麼訓練、出賽，甚至打亂生涯規劃的難題，傳動數位整合行銷公司近期成立「金牌學院」，已與多位台灣第一的選手簽約合作，包括柔道男神楊勇緯、攀岩一姊李虹瑩以及輕艇金牌林雍傑等，將以行銷與經紀資源，作為選手全力備戰奧運的後盾。

曾是羽球選手的傳動數位整合行銷公司執行長楊欣怡，也是運動網路媒體平台「動誌」創辦人，該平台專門介紹台灣優秀運動員的努力事蹟，被譽為台灣最好看的運動人物誌，今年她將運動經紀結合進來，網羅曾為超馬名將林義傑、陳彥博以及鐵人三項謝昇諺等人打造成知名運動員的資深經紀人江靜如，組成體壇罕見的「女力」全方位服務團隊。

目前簽約的優秀選手有：台灣柔道男神楊勇緯、攀岩一姊李虹瑩以及輕艇金牌林雍傑，傳動團隊將幫助選手爭取東京奧運、杭州亞運參賽資格，同時規劃未來發展；此外，也簽下鐵人三項謝昇諺、紅面棋王周俊勳，目標是以行銷專業為後盾，打造「台灣金牌學院」，同時搭配傳動數位整合行銷原有的數位、公關、品牌行銷等專長，協助台灣運動員建立個人品牌，爭取贊助、宣傳、教育及就業等資源，讓選手們在追求運動成就的同時，也更有機會與企業接軌，創造個人生涯「雙贏」。

楊勇緯、林雍傑及李虹瑩本來都有機會取得東奧參賽門票，但是受到東京奧運延期的影響，心理壓力及訓練計畫都需要調整。柔道男神楊勇緯表示：「除了關注與配合防疫措施，也正在跟教練調整賽程跟訓練計畫，保持平常心很重要。」而攀岩一姐李虹瑩則重燃鬥志，東奧確定延期，她就還有機會繼續拼；輕艇好手林雍傑則坦言比較失落，「原本為了拼3、4月的亞錦賽，把教學跟行程做了很多的調整，後來亞錦賽取消、東奧延期，很多努力溝通的人事、行程全部都要重來，真的是一大挑戰。」

楊欣怡表示，已請選手們放心在國訓中心配合防疫規定、確實做好防疫及訓練，待國際奧會、東京奧組委及國際單項運動總會協調，公布延辦日期及參賽資格認定方式，重新擬定出征計劃。而傳動經紀團隊將更積極尋求資源、蒐集最新相關資訊，也主動延長合約，讓選手及教練專注面對現況，做更長、更多、更好的備戰。

此外，楊欣怡2018年成立運動媒體「動誌」，雖然東京奧運延期，但「動誌」推動好看運動人物網站的信念不受影響，今（3月26日）改版上線，除增加許多專欄內容，也將配合東京奧運加強報導中華奧運選手備戰的狀況，以及東奧籌備的動態進展，奧運期間也會到東京現場直擊採訪，分享奧運盛況和台灣之光。

楊勇緯。 數位傳動提供
楊勇緯。 數位傳動提供
楊勇緯（左）與周俊動。 數位傳動提供
楊勇緯（左）與周俊動。 數位傳動提供

楊欣怡、江靜如（後左起）與台灣好手楊勇緯與周俊勳（前左起）。 數位傳動提供
楊欣怡、江靜如（後左起）與台灣好手楊勇緯與周俊勳（前左起）。 數位傳動提供

東京奧運 柔道 品牌 生涯規劃

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