快訊

NBA受疫情重擊 2021薪資上限恐雪崩式暴跌

直播／我今日新增17例確診 15例境外、2例本土累計252例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

溫網／不考慮閉門打 延賽、取消二選一下周定案

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
全英俱樂部也將在下周召開緊急會議，討論溫網延期或是取消。 歐新社
全英俱樂部也將在下周召開緊急會議，討論溫網延期或是取消。 歐新社

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，網壇目前也都全面停賽中，而在法網宣布延期後，原訂六月底開打的草地大滿貫溫網，全英俱樂部也將在下周召開緊急會議，討論比賽延期或是取消，且閉門比賽的可能性已被排除。

新冠肺炎疫情在歐洲持續延燒，英國確診數字也直線上升，英國政府也已經宣布進入最高緊急戒備的第四級，且逐步開始禁止集會活動，在目前疫情還看不到盡頭的情況下，禁令要到何時解除還未可知。

目前ATP、WTA、ITF已宣布全面暫停賽事至6月7日，而溫網原本訂在6月29日開打，雖然不知道屆時疫情狀況如何，但溫網勢必要提前做出應對方案。

從一月以來，全英俱樂部就一直和英國政府和衛生部門保持著密切聯繫，隨時掌握疫情最新情況，且由於溫網為草地賽事，四月底是賽事準備週期，主辦單位也在聲明中指出，如果要將比賽延期或取消，也不代表沒有風險或難度，會在下周決定延期或取消。

全英俱樂部總監路易斯（Richard Lewis）表示，「新冠病毒危機帶來前所未有的挑戰，讓我們以無法想像的方式影響著生活，我們正努力為2020年的計畫帶來確定性，將在下周召開緊急會議並作出決定，最重要的考慮因素還是在公共衛生。」

法網

延伸閱讀

北約駐立陶宛多國部隊 20人新冠肺炎採檢呈陽性

受累新冠肺炎疫情 英國機場關閉法國地鐵減班

英國全民防疫 50萬人報名義工幫助弱勢

大陸新冠肺炎境外輸入病例 主要來自這個佛系防疫國

相關新聞

北美職業賽事大停擺 票務龍頭平台將暫時解雇員工

受到新冠肺炎疫情影響，全球職業運動賽事陷入大停擺的狀況，也連帶影響到周邊產業，其中美國運動賽事票務龍頭平台「StubHu...

東奧延期時間點挨批 IOC主席：絕不辭職

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）在日前與日本首相安倍晉三達成了東京奧運延期辦理的決定，但仍舊難逃外界的批評，昨...

讚東奧延期是負責表現 巴黎奧運：將讓我們更強壯

2020東京奧運在日前決議延期辦理後，讓全世界以站上奧運舞台為目標的運動員鬆了一口氣，而將在2024年接下奧運聖火的巴黎...

溫網／不考慮閉門打 延賽、取消二選一下周定案

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，網壇目前也都全面停賽中，而在法網宣布延期後，原訂六月底開打的草地大滿貫溫網，全英俱樂部也將在...

東奧擬明年7月到8月舉行 國際奧會4週內定奪

日本「讀賣新聞」今天報導，國際奧林匹克委員會正與國際田徑總會等組織合作，以安排在2021年7月到8月舉行東京夏季奧運

東奧延期 蘇貞昌：確保我參賽資格不受影響

2020東京奧運將延期一年左右舉行，行政院長蘇貞昌今在院會要求教育部體育署務必掌握各單項國際運動總會的相關規劃，確保我國...

重新安排東奧賽期 IOC主席：需各方犧牲妥協

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，東京奧運延後舉行，需要各方「做出犧牲和妥協」才能...

東奧延期中華隊目標不變 盼超越上屆1金2銅

受新冠肺炎全球肆虐影響，東京奧運前天晚間確定延期至二○二一年，中華代表團即刻啟動因應措施，包括組團、備戰都做調整，目標仍是在東奧取得超越上屆里約奧運一金二銅的成績。

疫情衝擊！三大運動會暫緩 全中運擬另辦甄試賽事

受新冠肺炎影響，四月起接連登場的全國中等學校運動會、全國大專校院運動會和全國身心障礙運動會都確定延期，攸關升學權益的全中運將研擬另辦甄試賽事。

IOC：東京奧運最晚只能延12個月 不排除提前春季舉行

國際奧會(IOC)與東京奧運組委會宣布，原定今年7月舉行的夏季奧運會將延期一年。一般外界都認為，可能是在明年的同一時間來舉行；不過，外媒報導指出，IOC主席巴赫(Thomas Bach)於今天表示，希

全中運／如期舉行變延期 金牌教練錯愕

一天之間，109年屏東全國中等學校運動會舉辦狀況大轉彎，從原本的如期舉行到確定延期，讓身處備戰期的教練及球員措手不及，大...

網球／東奧延賽養膝傷 費德勒明年拚金利多

東京奧運因新冠肺炎（COVID-19 ）疫情延期一年，影響不少選手作戰計畫，但對2月初右膝動刀的「瑞士特快車」費德勒（R...

熱門新聞

NBA／媽媽確診陷昏迷 唐斯痛心籲別再輕忽防疫

【重磅快評】安倍使盡渾身解數 終於救下東京奧運

中職／緯來回應兄弟 從未砍過電視權利金

NBA／復賽遙遙無期 勇士教頭：本季已結束

NBA／第3例確診球員傳好消息 經紀人：已完全康復

NBA／東奧延期 KD、湯普森有望回歸美國隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。