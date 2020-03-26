溫網／不考慮閉門打 延賽、取消二選一下周定案

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，網壇目前也都全面停賽中，而在法網宣布延期後，原訂六月底開打的草地大滿貫溫網，全英俱樂部也將在下周召開緊急會議，討論比賽延期或是取消，且閉門比賽的可能性已被排除。

新冠肺炎疫情在歐洲持續延燒，英國確診數字也直線上升，英國政府也已經宣布進入最高緊急戒備的第四級，且逐步開始禁止集會活動，在目前疫情還看不到盡頭的情況下，禁令要到何時解除還未可知。

目前ATP、WTA、ITF已宣布全面暫停賽事至6月7日，而溫網原本訂在6月29日開打，雖然不知道屆時疫情狀況如何，但溫網勢必要提前做出應對方案。

從一月以來，全英俱樂部就一直和英國政府和衛生部門保持著密切聯繫，隨時掌握疫情最新情況，且由於溫網為草地賽事，四月底是賽事準備週期，主辦單位也在聲明中指出，如果要將比賽延期或取消，也不代表沒有風險或難度，會在下周決定延期或取消。

全英俱樂部總監路易斯（Richard Lewis）表示，「新冠病毒危機帶來前所未有的挑戰，讓我們以無法想像的方式影響著生活，我們正努力為2020年的計畫帶來確定性，將在下周召開緊急會議並作出決定，最重要的考慮因素還是在公共衛生。」