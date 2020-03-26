東奧延期 蘇貞昌：確保我參賽資格不受影響

2020東京奧運將延期一年左右舉行，行政院長蘇貞昌今在院會要求教育部體育署務必掌握各單項國際運動總會的相關規劃，確保我國選手的參賽資格不受影響，且選手培訓備戰計劃應重新進行調整，生活所需方面，也要持續提供協助。

此外，蘇貞昌說，對於我國出國參賽的代表隊，與相關人員的防疫宣傳照護等，一定要做到最好，雖然延期一年，讓他們仍能為國家爭取最高的成績。

蘇貞昌也提醒，除了奧運外，其他國際賽事，或重大會展、相關活動及典禮等等，指揮中心已公布新的作業指引，請各部會詳細瞭解，並在第一時間做出好的對應處置。

蘇貞昌：重新調整選手培訓備戰計畫

【中央社／台北25日電】

東京奧運延期一年，行政院長蘇貞昌今天表示，請體育署就選手培訓、備戰計畫重新進行調整，生活所需方面持續提供協助，加強相關人員的防疫宣導及做好選手的防護工作，保護優秀運動員免於風險。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊全球，原定7月24日開幕的2020東京奧運確定延期一年。

蘇貞昌上午在行政院會中就「運動賽事延期」裁示，2020東京奧運已確定延期舉辦，請教育部體育署除了密切掌握各單項國際運動總會相關規劃，確保選手參賽資格不會受到影響外，並就選手培訓、備戰計畫重新進行調整，生活所需方面持續提供協助。

蘇貞昌表示，出國參賽的代表隊中已發生陪練員確診的個案，對於出國參賽的代表隊，與相關人員的防疫宣傳照護等，一定要做到最好，加強相關人員的防疫宣導及做好選手們的防護工作，保護優秀運動員免於風險。雖然延期一年，讓選手仍能為國家爭取最高的成績。

蘇貞昌指出，除了奧運外，其他國際賽事，或重大會展、相關活動及典禮等等，指揮中心已公布新的作業指引，請各部會詳細了解，並在第一時間做出好的對應處置。