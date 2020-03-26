快訊

病死前先餓死？ 印度「封城13億人」低端焦慮

讚東奧延期是負責表現 巴黎奧運：將讓我們更強壯

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

2020東京奧運在日前決議延期辦理後，讓全世界以站上奧運舞台為目標的運動員鬆了一口氣，而將在2024年接下奧運聖火的巴黎奧運，也在昨天針對東奧延期一事表示支持，並稱讚這樣的做法是負責任的表現，將讓承接火炬的他們變得更加強壯。

東京奧運在日前拍板將於不晚於明年夏天舉辦後，已對於不少原定的國際賽事期程照成影響，不過是否會對於2024年的巴黎奧運投入變數目前仍是未知數。

而昨天巴黎奧運也發出針對東奧延期一事的聲明，強調力挺國際奧會與東京奧運組委會的決定，「他們將會成為榜樣，讓我們變得更加強壯，更適應當今世代的突發事件，我們將會與日本組委會站在同一陣線，為我們將應對的新挑戰提供全力支持。」

巴黎奧運組委會主席，同時也是三面奧運輕艇金牌的艾斯堂格（Tony Estanguet）表示，目前東京奧運的延遲仍未對於巴黎奧運的舉辦日期造成任何影響，而巴黎奧運仍依照自己的步調在為賽事做準備，「我們仍在推進自己的計畫，因為每一屆奧運都會有不同的狀況，我們沒有與東京相同的基礎設施，所以我們正按照自己的時間表在前進，而不是比照東京奧運。」

在前天東京奧運決定延期辦理後，有不少國際體育組織在第一時間就跳出來表態支持，包括世界跆拳道總會就發出聲明強調將與東京奧運站在同一陣線，全力維護所有相關者的健康，「將奧運推遲到2021年以及讓其餘資格賽能安全地舉行，這將讓運動員受到公平的對待，以追求他們的奧運和帕運夢想。」

帕運 聖火 跆拳道

延伸閱讀

東奧／巴赫親上火線接受提問 稱不會因受批評而辭職

奧運奪金路苦等36年 延期衝擊日本也擾亂稻葉

重新安排東奧賽期 IOC主席：將需各方犧牲妥協

6搶1／洪總國家隊任期不變 最長到奧運結束

相關新聞

東奧延期中華隊目標不變 盼超越上屆1金2銅

受新冠肺炎全球肆虐影響，東京奧運前天晚間確定延期至二○二一年，中華代表團即刻啟動因應措施，包括組團、備戰都做調整，目標仍是在東奧取得超越上屆里約奧運一金二銅的成績。

IOC：東京奧運最晚只能延12個月 不排除提前春季舉行

國際奧會(IOC)與東京奧運組委會宣布，原定今年7月舉行的夏季奧運會將延期一年。一般外界都認為，可能是在明年的同一時間來舉行；不過，外媒報導指出，IOC主席巴赫(Thomas Bach)於今天表示，希

疫情衝擊！三大運動會暫緩 全中運擬另辦甄試賽事

受新冠肺炎影響，四月起接連登場的全國中等學校運動會、全國大專校院運動會和全國身心障礙運動會都確定延期，攸關升學權益的全中運將研擬另辦甄試賽事。

田徑、游泳世錦賽配合東奧延期 世大運處境最尷尬

日本首相安倍晉三與國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）昨天晚間達成了東京奧運延期一年辦理的決定，也打亂了...

讚東奧延期是負責表現 巴黎奧運：將讓我們更強壯

2020東京奧運在日前決議延期辦理後，讓全世界以站上奧運舞台為目標的運動員鬆了一口氣，而將在2024年接下奧運聖火的巴黎...

IOC主席親上火線接受提問：不會因受批評而辭職

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）在日前與日本首相安倍晉三達成了東京奧運延期辦理的決定，但仍舊難逃外界的批評，昨...

重新安排東奧賽期 IOC主席：將需各方犧牲妥協

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，東京奧運延後舉行，需要各方「做出犧牲和妥協」才能...

全中運／如期舉行變延期 金牌教練錯愕

一天之間，109年屏東全國中等學校運動會舉辦狀況大轉彎，從原本的如期舉行到確定延期，讓身處備戰期的教練及球員措手不及，大...

網球／東奧延賽養膝傷 費德勒明年拚金利多

東京奧運因新冠肺炎（COVID-19 ）疫情延期一年，影響不少選手作戰計畫，但對2月初右膝動刀的「瑞士特快車」費德勒（R...

東奧聖火暫存日本福島 人瑞跑者難掩延期失望

日本東京奧運確定將延期一年左右，東奧聖火現階段將暫時放在福島縣。由於聖火傳遞也順延，日本2位103歲的人瑞跑者難掩失望，...

【重磅快評】安倍使盡渾身解數 終於救下東京奧運

日本首相安倍晉三24日晚與國際奧委會（IOC）主席巴赫舉行了電話會談。鑑於全球新冠疫情還在擴散，兩人就今年夏季的東京奧運...

東奧延期 韓國兵役選手影響大

東奧正式確定延後一年，改為明年夏季舉辦，這項決策可說是對運動員最為友善的妥協方案，然而，多延一年對部分運動員的影響巨大。對已拿到資格的5成多運動員，要做的就是維持身體狀態一年，盡量降低下滑的可能，但對

熱門新聞

NBA／媽媽確診陷昏迷 唐斯痛心籲別再輕忽防疫

【重磅快評】安倍使盡渾身解數 終於救下東京奧運

NBA／野獸派傳人報到 馬丁之子投入選秀

NBA／父親曝湯普森一大心願 跟柯瑞並肩進入名人堂

NBA／憶賽季暫停反應 麥凱倫忙找安東尼簽名

中職／緯來回應兄弟 從未砍過電視權利金

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。