讚東奧延期是負責表現 巴黎奧運：將讓我們更強壯

2020東京奧運在日前決議延期辦理後，讓全世界以站上奧運舞台為目標的運動員鬆了一口氣，而將在2024年接下奧運聖火的巴黎奧運，也在昨天針對東奧延期一事表示支持，並稱讚這樣的做法是負責任的表現，將讓承接火炬的他們變得更加強壯。

東京奧運在日前拍板將於不晚於明年夏天舉辦後，已對於不少原定的國際賽事期程照成影響，不過是否會對於2024年的巴黎奧運投入變數目前仍是未知數。

而昨天巴黎奧運也發出針對東奧延期一事的聲明，強調力挺國際奧會與東京奧運組委會的決定，「他們將會成為榜樣，讓我們變得更加強壯，更適應當今世代的突發事件，我們將會與日本組委會站在同一陣線，為我們將應對的新挑戰提供全力支持。」

巴黎奧運組委會主席，同時也是三面奧運輕艇金牌的艾斯堂格（Tony Estanguet）表示，目前東京奧運的延遲仍未對於巴黎奧運的舉辦日期造成任何影響，而巴黎奧運仍依照自己的步調在為賽事做準備，「我們仍在推進自己的計畫，因為每一屆奧運都會有不同的狀況，我們沒有與東京相同的基礎設施，所以我們正按照自己的時間表在前進，而不是比照東京奧運。」

在前天東京奧運決定延期辦理後，有不少國際體育組織在第一時間就跳出來表態支持，包括世界跆拳道總會就發出聲明強調將與東京奧運站在同一陣線，全力維護所有相關者的健康，「將奧運推遲到2021年以及讓其餘資格賽能安全地舉行，這將讓運動員受到公平的對待，以追求他們的奧運和帕運夢想。」