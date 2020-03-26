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病死前先餓死？ 印度「封城13億人」低端焦慮

IOC主席親上火線接受提問：不會因受批評而辭職

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）在日前與日本首相安倍晉三達成了東京奧運延期辦理的決定，但仍舊難逃外界的批評，昨天他也親上火線與全球400名記者進行交談，在被問到是否會因為飽受批評而選擇請辭負責時，巴赫斬釘截鐵的表示，沒有這樣的想法。

受到新冠肺炎疫情影響，東京奧運是否延期成為近來體壇最火熱的話題，不過在日前巴赫與日本政府達成延賽共識後，外界的批評聲浪仍不減緩，最主要的原因在不少運動員與國家認為國際奧會的延賽決定來得太晚，甚至還一度表態支持奧運如期舉行，讓選手認為自身安全未受到保障。

面對這樣的批評聲浪，巴赫也在昨天親上火線滅火，他指出，奧運延期的決定之所以花了那麼多時間，最主要的原因就是世界各國都考慮在四月份放寬社會限制，其中包括美國總統川普（Donald Trump），「在最近幾周，不少政府都採取限制措施，並將一路延續到四月中旬或五月初，包括川普總統的聲明就提到，四月中就可能解除很多禁令。」

目前國際奧會與日本政府針對奧運延期僅做出不晚於明年夏天舉行的決定，對於確切的舉行時間，巴赫強調仍在與日本政府評估疫情狀況，並已組成一個名為「Here We Go」的工作小組研擬新的舉辦日期，「我們希望在安全的環境中舉辦奧運會，現在所有得選擇都擺在檯面上，這個工作組將會考慮更廣闊的前景，不會僅限於夏天。」

除了奧運舉辦日期外，東京奧運延期還將面臨如何保留選手村的問題，根據統計能容納1萬1000人的選手村，將有5600間公寓將在奧運後出售，目前已經售出約四分之一，部分單價更在100萬美元以上，巴赫說：「這是工作小組必須解決的上千個問題中的其中一個。」

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