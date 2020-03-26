東奧擬明年7月到8月舉行 國際奧會4週內定奪

日本「讀賣新聞」今天報導，國際奧林匹克委員會正與國際田徑總會等組織合作，以安排在2021年7月到8月舉行東京夏季奧運。

讀賣新聞引述訪問澳洲奧林匹克委員會（AOC）主席柯茲（John Coates）的內容，負責東京奧運相關事務的國際奧林匹克委員會（International OlympicCommittee）協調委員會主席柯茲說，他希望能在4週內做決定。

柯茲向讀賣新聞表示，東京奧運必須在預計於明年7月10日結束的溫布頓網球錦標賽（WimbledonChampionship）與9月的美國公開賽之間舉行。

由於2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，多項體育賽事無法舉行，全球各地的經濟活動也停擺，日本、國際奧會與東京奧運組織委員會本週同意讓奧運延期一年。

路透社報導，東京奧運官方售票代理商CoSport今天表示，東京奧運因為辛冠肺炎疫情延期，美國的門票持有人無法立即獲得退款，不過，奧運延至明年舉辦時，他們可以使用現有票券。

美國唯一獲授權的奧運票務經銷商CoSport，向顧客發送電子郵件說，進一步細節還需要幾週才能敲定。

這封電郵提到：「我們知道前所未見宣布延辦奧運引發諸多問題，我們想讓大家知道，CoSport販售的2020年東京奧運門票可在2021年奧運時使用，我們仍在持續協調解決問題，以協助我們的顧客。」