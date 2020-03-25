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IOC：東京奧運最晚只能延12個月 不排除提前春季舉行
國際奧會(IOC)與東京奧運組委會宣布，原定今年7月舉行的夏季奧運會將延期一年。一般外界都認為，可能是在明年的同一時間來舉行；不過，外媒報導指出，IOC主席巴赫(Thomas Bach)於今天表示，希望組委會方面盡快決定明年延期的正確日期，並說了，最遲就是12個月以內，也不排除春季舉行的可能性。
巴赫在電話會議中，做出了以上表示，且在明天還將與33個單項國際總會進行電話會議，「我們將看他們(組委會)會做出什麼選擇，並與他們協商運比賽相關運動的時程以及其他許多問題。」
這表示，延期後的東京奧運並不一定會是在明年夏季舉行，也有可能提前至3月或4月這段期間來進行，因此選手備戰奧運的時程，不能以延後一年做考量，要考慮時間會提前。
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