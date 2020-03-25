全大運延期 承辦大學：工程不受影響 委外標案依約處理

因應新冠肺炎疫情，教育部體育署今天宣布「109年全國大專校院運動會」延期。全大運原訂5月2日至6日舉辦，預估有超過萬名選手與2千名志工投入，承辦學校國立高雄大學表示，將全力配合指示辦理。

高雄大學門口的「 2020全大運」意象廣告看板，顯示「倒數日期」的數字，已經被大大的「延期」蓋上。

2020全大運18類競賽場館，分布在燕巢、橋頭、楠梓、左營、鼓山、三民、苓雅、鳳山、大寮等9個行政區，由市府各局處及各級學校協力舉辦。

全大運執行長、高雄大學副校長連興隆表示，校方一切配合教育部指示，因應賽事新建或改善（場地）工程不受影響，如期完工；校外比賽場地方面，則會與合作的機關、學校夥伴研商後續細節。

關於賽事各項委外標案，連興隆表示都依照行政院公共工程委員會訂定的契約規範，依照因天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，進行後續處理。