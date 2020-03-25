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全中運／如期舉行變延期 金牌教練錯愕

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
大同高中羽球隊是全中運常勝軍，年度最大舞台現在突然喊卡，讓金牌教練也傻眼。 聯合報系資料照
大同高中羽球隊是全中運常勝軍，年度最大舞台現在突然喊卡，讓金牌教練也傻眼。 聯合報系資料照

一天之間，109年屏東全國中等學校運動會舉辦狀況大轉彎，從原本的如期舉行到確定延期，讓身處備戰期的教練及球員措手不及，大同高中羽球隊教練林峻永形容，早上得知延期消息「大家都很錯愕」。

下月起共有3場全國運動賽會，全中運先登場，原訂4月18日到23日的賽程共有18種運動種類，組別包括國中組和高中組，預計有超過一萬兩千名選手與會；由高雄大學擔任東道主的全國大專校院運動會5月2日到6日舉行，5月22日到25日在台東縣舉辦的全國身心障礙運動會也將延期舉行。

全大運2003年就曾因SARS取消，但當年全中運仍照常舉行；今年兩場運動會的資格賽就有試辦「閉門」舉行，林峻永說：「資格賽時控管不錯，但還是有些人有傳出發燒，有些細目還是有群聚風險。」但因昨天教育部和中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天都還說，全中運攸關選手升學權益，仍會如期舉行，今天卻宣布停辦，讓大家有些錯愕。

大同高中羽球隊是全中運常勝軍，國中部和高中部前年囊括8金，去年以女子組為主戰場，仍打下包含高女團和國女團在內的3面金牌，年度最大舞台現在喊卡，林峻永表示將等周五全中運組織委員會臨時會議後更多消息出爐，再安排訓練計畫，他也提出「賽事分流」想法，拉長比賽天事、分開各種類和項目，避免群聚感染風險。

林峻永也提到，全中運不只攸關選手申請升學，也是運動團隊獲得預算的最重要依據；目前還沒聽到選手有相關討論，但仍會進行心理輔導，保持球員鬥志和狀態。

全中運 羽球

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