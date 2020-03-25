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網球／東奧延賽養膝傷 費德勒明年拚金利多
東京奧運因新冠肺炎（COVID-19 ）疫情延期一年，影響不少選手作戰計畫，但對2月初右膝動刀的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）則是因禍得福，但他與明年將滿39歲的前美國球后小威廉絲（Serena Williams），勢必得面對年齡上的體能考驗。
38歲的費德勒手握20座大賽單打冠軍，2008年北京奧運攜手瓦文卡（Stan Wawrinka）笑納男雙金牌，2012年倫敦奧運單打敗給地主墨瑞（Andy Murray）銀恨。生涯獨缺奧運單打金牌的他，先前就表態願為瑞士出征奧運最終回，但他2月中右膝動關節鏡手術，為奧運拚牌添變數。
受到新冠肺炎影響，除了法網延後舉辦，ATP賽事也全面停賽到6月，昨日再傳出東奧延賽至明年，費德勒也能擁有更充裕的時間養傷，屆時身體健康的「費爸」，拚牌利空變利多，唯一顧忌是費爸邁向不惑之年，體能負荷成考驗。
但「瑞士二哥」瓦文卡顯得信心滿滿，東奧公布延期後他也旋即發文，附上他與費德勒的合照，寫道「2021年見！」預告瑞士組合明年東奧不會缺席。
同樣有年齡包袱的還有小威廉絲，不同於費德勒，小威生涯奧運囊括4金（3雙1單），若她能在東奧摘金，將寫下青少年、20歲、30歲、40歲都摘金紀錄。
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