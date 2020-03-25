東奧聖火暫存日本福島 人瑞跑者難掩延期失望

日本東京奧運確定將延期一年左右，東奧聖火現階段將暫時放在福島縣。由於聖火傳遞也順延，日本2位103歲的人瑞跑者難掩失望，憂心自己能否等到明年。

2019冠狀病毒疾病疫情全球延燒，讓東京奧運及帕運被迫延期舉辦。

日本TBS電視台報導，20日已抵達日本東北地方的奧運聖火，在東奧確定延期一年後該何去何從？東京奧運組織委員會主席森喜朗表示，奧運聖火值此困難之際，希望能成為世界希望的路標留在日本，已跟國際奧會（IOC）達成共識。

森喜朗說，但原訂26日起要舉行的聖火傳遞將暫時取消，並檢討後續因應對策。

日本放送協會（NHK）報導，森喜朗說，日本首相安倍晉三有提議，而在昨天晚間與IOC會談過程中有說先放在福島縣，但不知道是不是會一直放到明年，會跟新的聖火傳遞日程一起進行檢討。

東奧聖火目前留在福島縣，但聖火傳遞確定取消。聖火傳遞原訂利用121天，動員約萬名跑者，在日本各地共859個市區町村進行傳遞。

在眾多跑者中，住在愛知縣瀨戶市的山田外美代，為了做好跑者工作，持續拿著裝水的寶特瓶模擬火炬重量練跑。

現年70歲的她被問到聖火傳遞取消後是否還會練跑，山田說，會持續下去，「總有一天我會手握火炬，在那一天到來前會持續努力」。

人瑞跑者反覆練習 只為傳遞聖火

住在櫪木縣那珂川町的103歲高齡跑者箱石shitsui說，她是大正5年（公元1916年）11月10日出生；歷經日本大正、昭和、平成及令和4個年代的高齡跑者，也是一位現役的理髮師。

箱石為提升腳力，在兩腳綁上重物趴在床上練習肌力，也會拿著跟火炬一樣重的物體到街上反覆練習。

箱石說，對聖火傳遞延期非常失望及沮喪，東奧延期半年還是一年舉辦，「自己的身體狀況會變得怎麼樣也不知道」。

日本中國放送（RCC）報導，住在廣島縣擔任聖火跑者的103歲高齡跑者富久正二說，得知聖火傳遞延期，「一瞬間有一種像從山崖上墜落的感覺」，但不論如何自己必須得努力。

富久說，雖然不知道自己能活到什麼時候，但只要還活著，就絕對要達成這個目標。

有關這些已決定上場的聖火跑者，東奧組織委員會秘書長武藤敏郎說，等到聖火傳遞重新舉行時，會盡量讓現在這批跑者能優先上場。

至於目前懸掛在東京街頭的「東京2020」布條是否需要更換，東京都知事小池百合子昨天說，有跟IOC談到明年東奧的名稱仍維持「東京2020」。

東奧延期 有業者可能熬不過一年

日本讀賣新聞報導，東奧延期一年舉行，對原先預期夏天會增加外國觀光客的日本觀光產業等來說，可能面臨預約取消、觀光需求減少等衝擊，而這些產業已在2019冠狀病毒疾病疫情遭受嚴重打擊，讓他們對未來充滿更強的危機感。

日本政府國土交通省24日公布針對旅宿業97家公司的調查顯示，今年3月到4月的訂房等預約，有業者較去年同期甚至減少9成。旅宿業公會秘書長須藤茂實表示，根據經營規模大小，「有業者可能熬不過這一年」。

日本旅行社業者面臨的情況同樣嚴峻。國土交通省表示，日本47間中小型旅行社3月預約數減少74%；觀光巴士業界也一樣，本來已要用來接送奧運相關人士的預約勢必取消，根據日本巴士協會調查，加盟的62間公司預料3月營收將減少79%。

航空及鐵道交通的需求減少恐怕也會長期化，日本國內航空公司的國際線及國內線航班，3月預約數分別減少60%及45%。

日本第一生命經濟研究所曾參考過去奧運主辦國經濟成長率進行試算，東奧如果如期舉辦，有助推升國內生產毛額（GDP）成長約1.7兆日圓。

不過，受到東奧延期，對奧運相關需求也會延後出現，再加上疫情影響，將對日本今年國內景氣帶來嚴重衝擊。