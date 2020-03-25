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東奧延期 韓國兵役選手影響大

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
東奧延期一年雖然是最適當的決策，但對運動員的影響依舊深遠。 美聯社
東奧延期一年雖然是最適當的決策，但對運動員的影響依舊深遠。 美聯社

東奧正式確定延後一年，改為明年夏季舉辦，這項決策可說是對運動員最為友善的妥協方案，然而，多延一年對部分運動員的影響巨大。對已拿到資格的5成多運動員，要做的就是維持身體狀態一年，盡量降低下滑的可能，但對有年齡限制的項目更為殘酷，最受打擊的莫過於有服兵役義務的韓國運動員，原本參加奧運拿牌能免役，但對延一年而超齡的選手，幾乎抹殺整個職業生涯。

東奧延賽仍困擾運動員

根據《外媒轉自法新社》的分析報導，東奧推延一年後，普遍獲得運動員的讚賞，如突破人類障礙的馬拉松金牌保持人奇普喬蓋就說，這是很明智的決定，將等到明年在日本捍衛他的奧運王位；同為金牌得主的義大利自行車手維維安尼也說，在祖國也受到疫情重大打擊的情況下，能聽到東奧延期是很正確的。

雖然運動員一致讚賞延期，但現實面的問題仍然困擾著，首先是席次問題，目前東奧資格僅發出一半又多一點，對於尚未發出去的資格還得另尋時間排出資格賽，但這一來一往影響到不少選手的訓練計畫，也會有狀態正好的選手卻被迫「中止勢頭」，由於奧運部分項目的資格賽事依照代表團為單位，後續派誰出去打就由代表團看接近奧運時的選手狀態。

其次是已拿到席次的選手，由於奧運跨度4年一次，但體育選手的巔峰時期多數都如煙花一樣短暫，對不少「把東奧視為退休前代表作」的選手來說，得耗費所有心神維持身體狀態，譬如計劃在東奧退役的美國體操好手比爾斯；或是自認為顛峰期快過的選手，如英國跳水名將戴利。

職業生涯恐遭重擊

對奧運所有項目中唯一有年齡限制的比賽：足球，更受到延期一年的影響。足球限制為23歲以下球員（搭配3名超齡球員），但延賽一年會讓這些適齡球員因超齡而失格，像地主日本為了奪金，2年前的亞運（也有23歲限制）刻意派出年紀較小的「21歲跳級生」練兵，他們放眼的是讓那群在2020年適齡的球員衝奧運金牌，可惜的是，延賽一年讓這群2年前就刻意培訓的奪金部隊超齡。

日本國奧隊還不是最慘的，這次的延期對韓國選手更是「攸關職業生涯」的大事，該國運動員能靠奧運奪牌免服兵役，本屆這批韓國國奧隊將因奧運延期而超齡，等於這群志在奪牌的球員失去一次珍貴的免役機會，若是因此無緣免役，2年多的兵役會讓有望旅外的韓國選手蹉跎歲月、泯然眾人。

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