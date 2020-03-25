網球／職網淪陷 澳小將成新冠肺炎確診第一人

月初剛迎接生涯ATP首冠的巴西小將魏德（Thiago Seyboth Wild），本月10日才歡慶20歲生日，不料成年卻也收到意外禮物，他確診新冠肺炎，成職業網壇第一人。

魏德月初在智利公開賽寫下驚奇旅程，世界排名百大外的他持外卡參賽，不但一路殺進決賽，最終戰更以7：5、4：6、6：3拍下挪威對手魯德（Casper Ruud），成為最年輕打下ATP冠軍的巴西選手，也成「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）2005年後的最年輕南美紅土賽季冠軍。

持外卡參賽時，魏德世界排名僅182位，智利奪冠賺進250分積分後，世界排名三級跳，但目前排名114的他卻在推特上放上影片宣布，過去幾周都在進行自我隔離。

3月10日剛滿20歲的魏德表示，他染上新冠肺炎，目前正按照醫生指示好好照顧自己，努力痊癒中。

智利奪冠後，魏德還曾代表巴西參加台維斯盃，7日在阿德雷德出戰澳洲隊的比賽是他最近一次出賽，當時經3盤大戰不敵澳洲好手米爾蒙（John Millman）。

月中澳洲網球「壞小子」湯米奇（Bernard Tomic）也自爆出現罹患新冠肺炎所有症狀、自我隔離，不過他並沒接受檢測是否確診。