拳擊／林郁婷居家檢疫照常訓練 拚東奧目標不變

三月初在約旦安曼拿下東京奧運資格的我國拳擊女將林郁婷，返國後接受14天居家檢疫，器材搬到教練家照常訓練，對於東京奧運確定延期一年，她表示，只要奧運不取消，即便過程稍微曲折，拚戰奧運的目標沒有改變。

我國拳擊代表團在三月初的亞大區資格賽共拿下4張奧運門票，57公斤級的林郁婷就是其一，她在八強賽力克里約奧運銀牌尹軍花，且一路過關斬將，最終勇奪57公斤級金牌。

返國後因為新冠肺炎疫情，林郁婷與拳擊代表隊都回溯接受14天居家檢疫，為了不讓訓練中斷，教練曾自強特地將訓練器材搬到家中，維持基礎體能，曾自強也設計菜單，用間歇運動彌補不能跑步的心肺體能訓練。

對於東京奧運延至明年，林郁婷表示，以健康身體完賽是優先考量，延期目標仍舊不變，「只要不取消都好。對我來說，上次資格賽也是延期，但目標還是一致，就是要去打奧運。只是過程稍微不一樣，多花一點時間。」

曾自強坦言，東奧延期一年，對手實力增長、情蒐的確會增添變數，但往好處想，代表有多一年時間能夠讓體育署有訓練規劃，特別是已經拿下資格的選手，是體育署大破大立的最佳時機，教練也能提供計畫，「選手已經是99分了，如何增加那0.1分都是關鍵，都是進步，一起幫助選手拿到獎牌。」