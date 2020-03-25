影／東奧延期 國訓中心研擬重新備戰

新冠肺炎疫情繼續在全球延燒，2020東京奧運決定延後一年舉行。正在左營國訓中心備戰的東奧選手訓練陣腳大亂，國家運動訓練中心執行長李文彬今天表示，國訓中心選手與教練會維持正常訓練，待延期後各項辦法日期確定後，再調整訓練計畫，全力備戰。

東京奧運延賽一年，有些選手的顛峰期會不會因此錯過。李文彬表示，一般體育運動選手的訓練絕對會依照賽程去做狀況調整，之前是設定在七月去參加東京奧運來條件訓練，目前了解很多的選手狀況都是相當的不錯。選手當知道延後，除了延續該有的訓練外，心理的調整也是一個優秀選手必須做到的。李文彬表示，已取得京奧資格的選手，朝向原來計劃做調整之外，因為訓練的時間拉長，會進一步找協會和教練來討論延長訓練計畫。