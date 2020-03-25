近代奧運5度因戰爭取消 東奧成延期首例
近代奧運從未出現過延期前例，2020東奧因疫情延期成首例。不過，包括夏季及冬季奧運，共有5次被取消，全數因為戰爭；這5次中有2次是預定在日本舉行的夏季及冬季奧運。
2019冠狀病毒疾病疫情全球延燒，讓東京奧運及帕運被迫延期舉辦。
日本朝日新聞報導，日本政府24日與國際奧林匹克委員會（IOC）達成共識，東京奧運將延期一年左右舉行。
近代被迫取消的5次奧運，第一個是1916年的柏林奧運，主要是受到一次世界大戰爆發，歐洲多數地區都被戰火籠罩。
第2個是日本成功申辦的1940年東京奧運，但受到中日戰爭爆發而在1938年丟掉主辦權，雖然IOC選擇芬蘭的赫爾辛基作為替代主辦城市，但又因為蘇聯攻打芬蘭而告取消。
第3個被取消的是原訂1944年在倫敦舉辦的奧運，同樣因為二次大戰取消，造成連續2屆奧運被迫取消；倫敦後來在戰後的1948年舉辦奧運，由於日本及德國被追究戰爭責任，未獲邀參加這一年的倫敦奧運。
另外2場被取消的是冬季奧運，分別是1940年日本札幌及1944年義大利柯蒂納戴比索（Cortinad'Ampezzo），基於同年夏季奧運相同理由被取消。
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