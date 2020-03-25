收容新冠肺炎輕症患者 南韓改造足協國訓中心
南韓新冠肺炎疫情逐漸獲得控制，不過南韓足協仍在昨天宣布，出借國家隊訓練中心當新冠肺炎病患治療所，收留輕症病例。
南韓足協表示，此項計畫是和衛生福利部合作，將國腳們練習的場館給新冠肺炎病患進行治療，最多開放兩個月。
南韓足協的國家隊訓練中心位置在首爾北邊，位於京畿道坡州市，而在借用完畢之後，場館也會進行全方面消毒，並且關閉兩周以上時間。
受到新冠肺炎疫情衝擊，全球各地的足球賽事統統喊卡，下一場國際賽何時能踢也遙遙無期，因此南韓足協決定提供場地，幫助國家先度過疫情危機，為消滅病毒貢獻一點心力。
南韓足球協會會長鄭夢奎表示，「既然我們短時間內無法集合國家隊球員，我們認為將訓練中心變成收容新冠肺炎病患的治療所是正確的，我們會試著為有需要的民眾打造出舒適的環境。」
上周南韓足協也搶先完成善舉，旗下所有員工皆挽袖捐血，搶救因新冠肺炎疫情而瀕臨見底的血庫。
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