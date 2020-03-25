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東奧積分、資格賽時間未定 6搶1在台開打不變

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
東京奧運延期，體育署長高俊雄(右二)上午由全民運動組長呂宗仁(右)及競技運動組長洪志昌(左二)陪同，舉行記者會說明因應措施，並強調備戰奧運信心不變。 記者侯永全/攝影
東京奧運延期，體育署長高俊雄(右二)上午由全民運動組長呂宗仁(右)及競技運動組長洪志昌(左二)陪同，舉行記者會說明因應措施，並強調備戰奧運信心不變。 記者侯永全/攝影

教育部體育署在今天針對東京奧運延期辦理召開記者會，體育署署長高俊雄強調在部分奧運資格賽、積分賽時程仍無法確定的情況下，將會繼續幫助尚未取得資格的選手進行備戰，不過六搶一奧運棒球資格賽在台灣舉行將是不會改變的決定。

東京奧運受到新冠肺炎疫情影響，不僅多項資格賽與積分賽都已經取消或是延期辦理，昨天日本首相安倍晉三與國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）更決定將東京奧運延期辦理，也讓這些尚未舉行的資格賽與積分截止日時程再出現變化。

體育署競技運動組組長洪志昌在今天表示，目前奧運資格賽、積分賽和積分統計截止日會不會延期都還是未知數，其中包括跆拳道、角力、划船與帆船資格賽都與我國選手息息相關，「不過這些日程短時間內應該不會有確定的時間，畢竟疫情變數仍是相當大。」

雖然奧運資格賽與積分賽的變化恐對於選手取得資格產生變數，但洪志昌強調黃金計畫幾乎已經將所有重點選手列入其中，且一直都有一定的汰換程序，這段期間仍將會協助選手繼續爭奪資格，「對於已取得奧運資格的選手來說，延期也不會影響太多，他們能重新調整自己的訓練週期，而我們也會請培訓隊教練提出他們的需求，給予最大協助。」

體育署署長高俊雄則強調，儘管奧運已經確定延期辦理，但仍有兩件事不會改變，包括已取得參賽門票的選手或團體資格，「我們跟IOC的態度一樣，已取得資格的不會改變，包括個人與團體，其中團體已經有經過國內一些選訓程序和機制確定參賽人選，除非選手這段時間出現狀況，否則不會改變。至於還在爭取資格的選手，將還有時間協助選手拿出更好的成績來取得資格。」

另外，改至六月舉行的六搶一奧運棒球資格賽是否如期辦理，高俊雄則強調在台灣舉行將是不會改變的決定，「美洲區的資格賽打完後，二、三名球隊將來參加六搶一，所以美洲區資格賽打完才會有六搶一，就看後續安排，不過六搶一在台灣舉辦是不會改變的決定。」

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