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全中運、全大運等三賽事都延期 擬辦單項甄試賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
東京奧運延期，體育署長高俊雄(左)上午由競技運動組長洪志昌(右)陪同，舉行記者會說明因應措施，並強調備戰奧運信心不變。 記者侯永全/攝影
東京奧運延期，體育署長高俊雄(左)上午由競技運動組長洪志昌(右)陪同，舉行記者會說明因應措施，並強調備戰奧運信心不變。 記者侯永全/攝影

新冠肺炎國內確診人數日趨增加，體育署署長高俊雄今天宣布，原訂下月起陸續舉行的全國中等學校運動會、全國大專校院運動會和全國身心障礙運動會都延期舉行，確切時間將視疫情狀況評估。

最先登場的全中運，原訂4月18日在屏東縣開幕，賽事進行到23日，由於比賽包括國中組和高中組，參賽人數超過萬人，造成當地防疫壓力，本周就有討論延期聲浪。教育部昨天曾提到，因全中運攸關學生升學權益，不涉及升學的種類將延期、其餘將繼續辦理並採高標準的防疫措施及「閉門」比賽，但今天高俊雄證實，將全面順延。

體育署長高俊雄宣布3運動會延期。記者侯永全／攝影
體育署長高俊雄宣布3運動會延期。記者侯永全／攝影

全中運原本舉辦18種運動，前8名可申請甄試資格，因全中運暫延，體育署擬朝另行辦理體育績優生甄試賽，作為升學加分依據；高俊雄表示，屆時甄試賽將依全中運報名為準，採獨立賽事作業，成績不列入全國紀錄，僅供升學依據。

除全中運延期，原本5月2到6日由高雄大學擔任東道主的全大運，以及5月22日到25日在台東縣舉辦的身障運，都確定延期辦理。

高俊雄表示，先前全中運和全大運資格賽就有採「閉門」方式舉行，但考量台灣近期疫情吃緊，避免選手在爭取成績和防疫之間「身心煎熬」，承辦單位在延賽期間所衍伸的費用，體育署也將全力支持。

全大運在2003年就曾因SARS取消，但當年的全中運仍照常舉行。

全中運

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