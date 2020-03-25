我東奧組團、黃金計劃續辦 體育署全力支援選手備戰

東京奧運在昨天宣布將延至不晚於明年夏天辦理後，教育部體育署也在今天召開記者會強調，包括組團、備戰計劃都將會持續進行，其中支持國內頂尖選手的黃金計畫也將會持續辦理，讓已取得或尚在為資格努力的選手能夠無後顧之憂的參賽。

體育署署長高俊雄今天在記者會上針對東京奧運延期辦理一事發表聲明，他強調目前包括組團計畫、後勤支援、備戰計劃（已取得與上爭取資格項目）都將延續辦理，另外還會與疫情指揮中心密切聯繫，確保選手及教練健康，並請國訓中心適時安排心裡師以輔導及安排相關紓壓活動，協助選手度過漫長的備戰期。

高俊雄指出，東京奧運的備戰計劃在前年雅加達亞運會後就無縫接軌的啟動，原定到今年東京奧運會後結束，其中包括黃金計畫與組團計畫合計400多人，都將會配合東京奧運延期來延續辦理。

對於這次東京奧運因為疫情原因延期，高俊雄表示，從疫情爆發期間就跟參賽選手都有接觸與了解情況，「每個選手的心情都是多元、複雜的，對於已經拿到參賽資格的選手，他們會覺得『又要再一年，都要攻頂了為什麼還要一年時間。』至於要搶資格的選手，現在多一年時間，可以把自己調得更好，來拿到參賽資格。不過每個選手肯定都處在不安、不確定的狀態，我們將會給予他們更多支持。」

在奧運延期的這段期間，體育署也將會協助選手進行長時間的備戰計畫，包括由運動發展基金支持的黃金計畫，在延辦的情況下資金將不會有太大問題，至於原先已定下的營外基地「媽祖廟民宿」也將會順延，確保代表團前往參賽後仍能獲的最強力的後勤支援。