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東奧延期運動員受影響 生涯生與死的一年之隔

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
東京奧運在昨天做出延期一年的決定，短短365天也可能改變了不少運動員的人生，成為他們體育生涯生與死的一年之隔。 美聯社
東京奧運在昨天做出延期一年的決定，短短365天也可能改變了不少運動員的人生，成為他們體育生涯生與死的一年之隔。 美聯社

東京奧運在昨天做出延期一年的決定後，在全球體育圈引發一陣譁然，雖然在新冠肺炎病毒的威脅下，延期獲得了最合情合理的理由，不過這短短365天也可能改變了不少運動員的人生，成為他們體育生涯生與死的一年之隔。

夏季奧運會舉辦124年來首度面臨延期一年的狀況，讓全球體壇都亂了步調，不過首當其衝的仍是以站上奧運舞台為目標的運動員們，截至目前為止仍有百分之43的參賽席次尚未分配出去，而在奧運已經確定延期一年的情況下，這些席次該如何分配，運動員又要透過哪種方式爭取仍有不少變數。

而美國體育網站「ESPN」也在今天撰文分析奧運延期一年對於運動員的影響，文章中提到東京奧運延期一年，對於一些長年備戰且準備在奧運後退休的運動員來說，毫無疑問是個絕望的訊息，不過相對的也讓一些年輕運動員看見了通往奧運的那扇窗。

根據奧運歷史學家馬龍（Bill Mallon）分析，四年一度的奧運會，過去連兩屆取得奧運參賽資格的選手約為百分之27，而馬龍估計在奧運延期一年的情況下，約有百分之50到60的運動員將繼續取得參賽資格，這代表將有五分之二的運動員奧運夢可能在昨天宣布延期一年後破滅。

連續三屆奧運出征並拿下五面金牌的美國華裔游泳名將倪家駿，去年初雖然因罹患睪丸癌而離開游泳場，不過現在他又把參加奧運重新放入人生計畫，「這很困難，毫無疑問。但如果你願意的話，你就有機會參加比賽，這就是美國隊為何如此強大的原因。」

不過倪家駿也強調，這年的延期仍可能為運動員投下不少變數，「這不只是說『你還要再培訓一年，你的狀況就會變得更好』，當我聽到要再多等一年時，我必須要先處理好自己的情緒和心理狀態。」

倫敦奧運摔角金牌選手巴勒斯（Jordan Burroughs）就坦言，再一年的封閉訓練對於選手來說相當難熬，「這感覺就像是浪費了一年時間，明年會是什麼樣？我不知道，但接下來我們將會繼續與社會隔絕，我只能不斷在家中騎著自行車保持體態，這或許會讓我的腿變得更加強壯，但誰知道呢。」

但巴勒斯也強調，這一次的奧運參賽經驗肯定會讓所有人終生難忘，「這有機會成為有史以來最特殊的一次奧運會，我不確定有哪個國家能比日本做得更無縫接軌，這就是我的希望。」

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