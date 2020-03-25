東奧／田徑、游泳世錦賽配合延期 世大運處境最尷尬

日本首相安倍晉三與國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）昨天晚間達成了東京奧運延期一年辦理的決定，也打亂了不少重大國際賽事原定的時程，包括明年七、八月將在日本和美國舉行的游泳、田徑世錦賽，在兩大國際單項總會支持下，已經做好更換比賽時間的準備。

在東京奧運確定延後至不晚於明年夏天舉辦後，國際體壇在接下來幾年將會面臨巨大的變化，國際奧會英國籍副主席芮迪（Craig Reedie）在今天就指出，接下來一年將會需要「非常強大的國際合作」，來因應這次體壇的變化。

「我們非常需要強大的國際合作，就如同這次面對新冠肺炎病毒一樣，我希望國際奧會與東京奧運組委會能在下周的理事會中討論下一步動作。」身兼多個國際體育組織要職的芮迪在今天說：「我們必須對於東京奧運組委會將遭遇的挑戰表示同情，不過如果要說有哪一座城市能夠面對這樣的挑戰，那就只有東京和日本了。」

奧運延期首當其衝的就是已排定國際賽事的撞期問題，包括游泳、田徑世錦賽與2021年成都世大運都將與延期一年的奧運撞期，其中游泳世錦賽原訂於明年7月16至8月1日在福岡舉行，改期將是勢在必行，不過國際游泳總會已表示將會與日本重新討論比賽時間，「我們會與日本泳協和政府密切合作，確定比賽的靈活性。」

至於田徑世錦賽則將於明年8月6日至15日在美國舉行，不過在昨天東京奧運宣布延賽一年後，國際田總也第一時間就發表聲明，將會擇期再辦世錦賽。

而兩年一度的世大運，原定明年8月8日在大陸成都開幕，在奧運確定延期一年，2022年又有杭州亞運在後的情況下，狀況變得最為尷尬，而目前國際大學運動總會與大陸政府仍未針對此賽事的做出任何異動決議。