東京奧運延後約一年 2020東奧商品成搶手貨
2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情衝擊全球，原定7月24日開幕的2020東京奧運昨晚確定延期約一年，消息傳出，東奧商品官網因太多人想搶購商品而出現當機情況。
日本首相安倍晉三24日晚間8時（台灣時間7時）與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）舉行電話會談後對媒體表示，考慮到目前疫情，今年無法舉行東京奧運，他提議東奧延後約一年，獲得巴赫完全同意。雙方同意最晚在明年夏天舉辦。
日本朝日新聞報導，東奧將延期約一年的消息傳出後，販售標示著「Tokyo2020」的東奧商品成為搶手貨，想連上「東京2020官網商店」網站的民眾暴增，晚間9時40分左右，官網顯示「目前無法使用」、「請稍後再連結」等文字，民眾無法瀏覽官網的網頁。
推特上有許多人陸續留言寫道：「東京2020無法舉辦了，所以官網商店湧入很多人。」
許多民眾認為如果今年不能舉辦東奧的話，有「Tokyo 2020（東京2020）」標誌的商品將變得有價值，但東京都知事小池百合子24日晚間受訪時表示，即使東京奧運延到明年舉辦，仍會沿用「Tokyo 2020」的名稱。
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