東京奧運因新冠肺炎確定延期 眼前挑戰重重

2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情衝擊全球，國際奧林匹克委員會今天宣布，原定7月24日開幕的2020東京奧運確定延期，至遲延後到明年夏季舉行。這項決定勢必衍生諸多挑戰。

日本首相安倍晉三今晚與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）舉行電話會談後對媒體表示，考慮到目前疫情，今年無法舉行東京奧運，他提議東奧延後約一年，獲得巴赫完全同意。雙方合意最晚在明年夏天舉辦。

東奧將因延期被迫面臨那些挑戰？以下是法新社整理的幾項重點：

●賽事排程

對運動員、行政人員及賽事轉播工作人員來說，奧運延期都是一場夢魘，因為2021年已有許多大型運動賽事。

可能跟奧運撞期的大型比賽，包括預計明年8月在美國舉行的世界田徑錦標賽（World AthleticsChampionships）。另外，世界游泳錦標賽預計2021年7月在日本登場，歐洲冠軍聯賽也已從今年延至明年舉行。

●場地安排

東京奧運共有43個場館，有些是暫時性的，有些是專為東奧而建的或是重新再利用的場地。國際奧會先前曾警告，延期將使「許多奧運所需要的重要場地，屆時可能都無法使用了」。

例如，全新打造、可容納6萬8000個座位的奧林匹克體育館，最大亮點之一就是奧運結束後，將作為文化或體育活動場地。未來與奧運撞期的文化或體育活動，勢必得跟著調整。

另外，東奧主辦單位也已預訂東京國際展示場（Tokyo Big Sight），供今年數千名採訪奧運的國際記者使用。東京國際展示場是許多大型會議舉行的場地，需要好幾個月以前預訂。

●選手村後續用途

東奧選手村位於東京黃金地段，不僅可俯瞰東京灣，也可遠眺知名的彩虹大橋。選手村共有21棟大樓，每棟樓層介於14到18層樓，為東京奧運提供1萬8000個床位，為帕拉林匹克運動會（Paralympics）提供8000個床位。

根據規畫，選手村在奧運結束後，將重新改造為豪華型的公寓式住宅，供出售或租用。奧運延期也就意味著，改造工程將延後進行，為那些已簽約的住戶帶來很大的不確定性。

●旅館訂金

國際奧會曾點出，預定旅館所付出的龐大訂金是很難處理的問題。許多人在好幾個月前就先繳納訂金、預訂旅館。如今奧運延期，大家除了需要趕快重訂房間，還可能損失原本的訂金。

●馬拉松賽搬不回東京

若東奧只延後幾個月，就可能解決先前外界對東奧最大的擔憂，也就是日本悶熱的夏天。先前由於擔憂東京夏天高溫潮濕恐影響選手安全，而將馬拉松比賽移到日本北方的札幌舉行。若奧運延後到秋天舉行，就可能把馬拉松移回東京舉行。

如今奧運延後約1年辦理，日本政府相關人士透露：「東京奧運在札幌舉辦馬拉松一事不會變更。」