東京奧運確定延期 籌備過程一波三折

中央社 / 東京24日綜合外電報導

國際奧會今天宣布，因武漢肺炎肆虐，原定7月24日登場的2020東京奧運確定延期。原本東京被譽為舉辦這項盛會的最佳城市，不料卻遭病毒打翻布局，成為承平時期首度延辦的奧運。

儘管國際奧林匹克委員會（IOC）對東京奧運組織委員會的籌辦能力多所讚譽，但在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發威脅奧運舉行、甚至果真被迫延期之前，這項全球最大綜合性體育賽事已是歷經波折，接連爆發經費激增、會徽抄襲、奧會主席被控行賄而下台等不光彩的醜聞。

2013年9月

國際奧會將第32屆奧運主辦權交給東京，日本民眾歡欣鼓舞，許多人把奧運視為2011年311大地震引發海嘯造成巨大傷害後，日本國力再起的黃金機會。

首相安倍晉三信誓旦旦指出，東京有效率且能勝任，主辦奧運不會出差錯。

2015年7月

東京奧運主場館「新國立競技場」建設經費，比原先計畫暴增，引起多數日本民眾的批評，安倍晉三被迫計畫歸零，重新研議。

新國立競技場的總建設費達2520億日圓，比原先估計增加895億日圓，一旦建成將是全世界造價最昂貴的體育場，引發大眾憤怒。

2015年9月

籌備過程禍不單行，東京奧運及帕運的會徽被指涉嫌剽竊引發爭議，組委會9月1日正式決定停止使用日本設計師佐野研二郎所設計的會徽。

2018年7月

東京奧運與帕奧吉祥物名字公布，由日本小學生投票後，選出深藍與白色相間的奧運吉祥物MIRAITOWA，以及粉紅與白色相間的帕奧吉祥物SOMEITY。

MIRAITOWA由日文未來（mirai）和永遠（towa）組合而成，寓意祈願永遠有美好未來。SOMEITY取自日本代表性櫻花「染井吉野」（someiyoshino）及英文表示非常強有力的so mighty所組合而成，希望給予外界日本喜愛櫻花及帕奧選手出色表現等印象。

2018年11月

國際奧會採取史無前例的手段，根據多項指控取消國際拳擊總會（AIBA）主辦奧運拳擊比賽的權利。原本外界憂慮東京奧運可能沒有拳擊賽，不過國際奧會選擇自行籌辦賽事。

2019年1月

法國司法單位指控前日本奧會主席竹田恒和行賄，指他在國際奧會投票決定主辦城市前後，分兩階段總計付款230萬美元賄賂相關人士。竹田出面舉行記者會力陳清白，但仍於該年3月請辭。

2019年10月

在警告東京盛暑之際舉行馬拉松對參賽選手不宜後，國際奧會決定將這項賽事移師8月較涼爽的札幌舉行。組委會感到非常憤怒，但東京都知事小池百合子表示，她不得不接受這項決定。

2019年12月

世界反禁藥組織（WADA）以俄羅斯當局竄改藥檢數據為由，禁止俄國運動員參加包括奧運在內的全球體育賽事4年。俄國誓言上訴，但原定今年3月的聽證會因武漢肺炎肆虐全球而延期。

2020年3月

隨著武漢肺炎全球確診病例達到近40萬起，因此病故者超過1萬7000人，組委會面對是否延辦的壓力愈來愈大。國際奧會24日宣布，原定7月24日登場的2020東京奧運確定延後舉行，最慢延到2021年夏季。這將是承平時期奧運首度延後登場。

帕運 羅斯

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