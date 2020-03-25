東奧／準備和招標減為3年 巴黎奧運能否如期？

二○二○東京奧運確定延期一年，對國際運動賽事行事曆牽一髮動全身，二○二四年巴黎奧運首當其衝。準備和招標也將從四年減為三年，將成為主辦國最大壓力，但巴黎奧運是否如期舉行，仍有變數。

巴黎奧運預計二○二四年七月廿六至八月十一日舉行，是繼一九○○年、一九廿四年後，奧運第三度於法國登場，也是巴黎相隔百年再辦奧運，更是倫敦之外唯二曾三度舉辦奧運城市。

肺炎疫情未趨緩，法國奧林匹克委員會主席丹尼斯．馬塞利亞表示，法國奧會早已經做好疫情最嚴峻的心理準備。巴黎奧運籌備委員會主席艾斯堂格則指出，健康遠比賽事更重要，東奧延期是可預期的，「奧運舉行並非首要考量，全體運動員的健康才是，也是世界運動組織展現團結的方法。」法國田協、泳協也都搶在法國奧會前宣布支持延期。

但新冠肺炎疫情恐怕不只影響東奧，法國至昨日確診病例已經破兩萬，為避免疫情擴散，十八日起宣布全國封城十五天，也讓巴黎奧運硬體設施處於停擺狀態。

據法國歐洲第一電台報導，包括連接巴黎與臨近城市交通運輸的「大巴黎計畫」，及牽涉六條地鐵線的「大巴黎快線」，早在肺炎爆發前，基礎設施進度就已落後，交付日期恐將延宕，也讓巴黎奧運的如期登場成為問號。