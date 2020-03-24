東京奧運延期 台泳將教練：有利年輕選手

2020東京奧運將延期，台灣游泳小將王冠閎的教練黃智勇今天表示，對於年輕的王冠閎而言，明年更具有競爭力，相較於取消奧運，他認為奧運延期反而是好消息。

國際奧林匹克委員會（IOC）今天宣布，因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）肆虐，原定7月24日登場的2020東京奧運確定延期舉行。日本首相安倍晉三稍早與國際奧會主席巴赫就此達成共識。

台灣游泳好手王星皓、王冠閎去年先後在200公尺混合式、200公尺蝶式項目達到奧運A標，拿下奧運門票，他們目前分別為20歲和18歲。對於奧運延期，黃智勇表示，一年的時間變化很大，不確定部分老將明年是否會退役，但對於年輕的王冠閎而言，明年更有競爭力。

黃智勇指出，之前有消息傳出奧運可能取消，對於選手而言，夢寐以求的比賽一旦取消，「對我們來說是很大的打擊，現在延期反而是好消息」。

「現在奧運延期，對大家都好。」王星皓的父親兼教練王耀偉認為，受武漢肺炎疫情影響，現階段很多選手無法正常訓練。他坦言，若奧運沒有延期，出國參賽也會擔心，延後一年對選手較有保障。

王冠閎、王星皓的教練目前都規劃，待武漢肺炎疫情緩和後，再安排兩人出國移地訓練。

另外，王星皓2月起在美國移地訓練，因武漢肺炎疫情在美國當地蔓延，提前於3月21日返台，目前正在居家檢疫中，儘管體育署和國訓中心期間也曾尋找適合場地練習，但考量居家檢疫限制以及場地條件，王耀偉透露，王星皓已做好2星期無法下水的心理準備，待解除居家檢疫後，再重新找水感。