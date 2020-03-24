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東京奧運延期 郭婞淳：是個考驗
受到新冠肺炎疫情影響，2020東京奧運今日確定延後至2021年登場，我國「舉重女神」郭婞淳能理解延期是以選手健康為優先考量，但也坦言對所有選手來說，都會是非常大的挑戰和考驗。
原訂今年7月24日開幕的東京奧運，考量新冠肺炎全球疫情並未趨緩，為保障參賽選手健康安全，日本首相安倍晉三與國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）電話會談後，宣布延後一年舉辦。
仍在力拚東奧門票的郭婞淳，目前在女子59公斤級奧運積分穩居世界第一，受到新冠肺炎疫情影響，最後一場積分賽喊卡，遲遲未能成行，如今東奧確定延期，郭婞淳也坦言是考驗。
「這個決定也是為了保護選手的健康。」郭婞淳表示，畢竟國外有選手把親身經歷的感受說出來，「延期對所有的選手來說都是非常大的挑戰，是個考驗。」
26歲的郭婞淳先前曾表示東奧是她最終戰，目前仍在國訓中心持續訓練她表示，現階段仍是按部就班，「防傷防病，一步一步來，也希望大家保護好自己。所有選手都能夠平安健康，追逐自己的目標和夢想。」
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