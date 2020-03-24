東奧延後一年舉辦 譚雅婷：未必是壞事

台灣射箭天后譚雅婷今天表示，在東京奧運確定延期之前，她傾向依照如期舉行，如今宣布延後一年舉辦，她也安慰自己：「未必是壞事，至少我有更多時間休養、調整備戰奧運。」

譚雅婷是台灣女子射箭代表隊的指標性人物，也是2016里約奧運女子團體賽銅牌得主，她坦言，奧運準備這麼久，聽到延後舉辦當下的確有些訝異，「不過換個角度想，這也不算是壞事。」

譚雅婷表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在全球爆發，若如期前往日本參賽，將冒著染疫風險，加上因為疫情因素，導致今年國家隊出國比賽計畫全部喊停，也讓備戰計畫受到影響。

「其實換個角度想，奧運延後一年舉辦至少給我更多時間準備，也能有更多時間讓傷勢復原。」譚雅婷苦笑說，身為選手，比賽延期不是她們可以控制的問題，只能把自己的部分做好。

而台灣「鞍馬王子」李智凱也持相同看法，傾向如期參賽的他，在得知奧運延期後也苦笑說：「本來只剩100多天，現在變成還有400多天，感覺好像都回到原點。」

李智凱在2018雅加達—巨港亞運，拿下台灣體操隊亞運隊史首面鞍馬金牌，今年奧運也是金牌強力候選人，如今奧運延期，他也只能轉念安慰自己，「往好處想，至少我還年輕，奧運延後一年舉辦，我還有繼續向上提升的機會，也能強化新動作的完成度。」