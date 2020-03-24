東奧延後一年 日本境內聖火傳遞停辦

受到新冠肺炎疫情迅速蔓延全球影響，原訂今年7月24日開幕的東京奧運將延後約一年舉辦。原訂本月26日起在日本境內舉辦的東奧聖火傳遞活動停辦。

日本首相安倍晉三今晚與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）舉行電話會談後對媒體表示，考慮到目前2019冠狀病毒疾病疫情，今年無法舉行東京奧運，提議東奧延後一年，獲得巴赫完全同意，雙方合意最晚在明年夏天舉辦。

東奧決定延期，東京奧運組織委員會今晚做出決定，26日起從福島縣起跑、為期121天的東奧聖火傳遞活動停辦。

原訂今年7月24日開幕的東京奧運，在宣傳時都以「東京2020」（Tokyo2020）稱呼，東京都知事小池百合子今晚被問到如果東奧延到明年舉辦，名稱是否改變時回答說：還是叫「東京2020」。

日本政府相關人士透露：「東京奧運在札幌舉辦馬拉松一事不會變更。」當初是考慮到東京夏天酷熱，所以馬拉松比賽改為在北海道札幌舉辦。

夏季奧運過去3次停辦都是因為戰爭，包括1916年柏林奧運、1940年東京奧運、1944年倫敦奧運。這次東京奧運因疫病而延期，創奧運史上首例。