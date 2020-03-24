東奧延後1年舉辦 高俊雄：培訓計畫跟進

體育署長高俊雄今天表示，東京奧運延後1年，所有備戰計畫就像按下重新設定鍵，也跟著順延1年，不過他坦言，對已取得奧運門票的選手，會要求心理諮商師介入減少衝擊。

日本首相安倍晉三在台灣時間今晚7時，和國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）進行通話，雙方已取得共識，2020東京奧運將延後1年舉辦。

高俊雄受訪時坦言，奧運延後1年，對選手來說衝擊程度不一，「對還未取得奧運門票的運動員來說，他有更多機會去爭取參賽權，至於已取得參賽入場券的運動員，可能會擔心自己顛峰無法繼續維持，所以心理諮商師需要介入輔導，減少奧運延期所帶來的影響和衝擊。」

由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球爆發，各國對前往日本參賽都有疑慮，日前加拿大甚至放話，若奧運不延期就不參加。高俊雄則坦言，奧運延後1年，對大部分選手來說，至少不用參賽還得擔心受怕，也能讓大多數運動員更安心。

高俊雄透露，這段時間他持續有和選手溝通，包括台灣羽球一哥周天成，以及網球雙打名將詹詠然等等，因此他很能體會選手目前心情，他強調：「就算奧運延期，我們對於菁英運動選手的培訓計畫，也會跟著自動延後1年，盡力協助選手去爭取、備戰奧運。」