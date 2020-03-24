東奧／確定延至2021 中華奧會：心裡有底

日本首相安倍晉三今天晚上和國際奧委會（IOC）進行視訊會議，雙方達成共識，東京奧運和帕運確定延期，中華奧會副秘書長吳國譽表示，對於延賽「心裡有底」，後續因應都將隨IOC正式公告後正式啟動。

受新冠肺炎衝擊全球影響，東奧是否如期舉辦成為體壇關注焦點，IOC口徑一再改變，從原先如期舉辦，到本周一鬆口說延賽是考慮選項，今天確定延期，但確切時間未定；IOC之後也發布也在官網發布公告，宣布東奧日期「不晚於2021年夏天」舉行，且名稱仍定為2020東奧。

中華奧會副秘書長吳國譽提到，中華奧會還是會等待IOC正式發文，不過早在日本政府和IOC開始就疫情問題接觸後就「心裡有底」，他說：「中華奧會是服務選手，所以好的、不好的都有打算。」

東奧確定延期，吳國譽表示，仍會等待IOC正式公告，準備開始啟動後續因應對策，「每個環節都很困難，從組團、行銷、參賽既定行程，都要跟上腳步，現在就等確切日期出來，明年還有些重要大賽，也要避免撞期問題。」