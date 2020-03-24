聽新聞
test
0:00 / 0:00
即時短評：東奧延後一年舉辦是委屈求全的最好結果
日本放送協會（NHK）報導，日本首相安倍晉三今晚在首相官邸和國際奧會（IOC）主席巴赫進行視訊會談時提議，原定今年舉辦東京奧運和帕運延後在1年內舉辦。
就安倍的立場，延期舉辦可說是委曲求全的最好結果。
首先，如果疫情獲得控制，東奧如期舉行自然皆大歡喜，但現在看起來機率渺茫，而且愈來愈多國家揚言罷賽，所以日本只剩下取消、無觀眾比賽跟延期三種選擇。
三個選擇都很無奈，但總得要「三害相權取其輕」。取消是下下策，絕對不允許發生。如期舉辦但是不開放觀眾進場，也被安倍排除，因為他先前強調，要辦一個完整的奧運，意即不希望以無觀眾方式勉強舉辦。
唯一剩下的選項是延期。原本夏季舉行的比賽如果往後推延幾個月，則變成冬奧，很奇怪。延後一年，雖然會碰上某些單項運動的世界錦標賽，但相信各界會以大局為重，問題不大。
至於為何不延後兩年？別忘了四年後巴黎奧運即將登場。如果東奧拖到2022年才舉辦，距離巴黎奧運只有2年，勢必會讓巴黎奧運吸引力大減，輪到巴黎要抗議了。
因此，在權衡各項得失之後，東奧延後一年舉行可說是將傷害衝擊降到最低的選項，十分合理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言