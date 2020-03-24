即時短評：東奧延後一年舉辦是委屈求全的最好結果

日本放送協會（NHK）報導，日本首相安倍晉三今晚在首相官邸和國際奧會（IOC）主席巴赫進行視訊會談時提議，原定今年舉辦東京奧運和帕運延後在1年內舉辦。

就安倍的立場，延期舉辦可說是委曲求全的最好結果。

首先，如果疫情獲得控制，東奧如期舉行自然皆大歡喜，但現在看起來機率渺茫，而且愈來愈多國家揚言罷賽，所以日本只剩下取消、無觀眾比賽跟延期三種選擇。

三個選擇都很無奈，但總得要「三害相權取其輕」。取消是下下策，絕對不允許發生。如期舉辦但是不開放觀眾進場，也被安倍排除，因為他先前強調，要辦一個完整的奧運，意即不希望以無觀眾方式勉強舉辦。

唯一剩下的選項是延期。原本夏季舉行的比賽如果往後推延幾個月，則變成冬奧，很奇怪。延後一年，雖然會碰上某些單項運動的世界錦標賽，但相信各界會以大局為重，問題不大。

至於為何不延後兩年？別忘了四年後巴黎奧運即將登場。如果東奧拖到2022年才舉辦，距離巴黎奧運只有2年，勢必會讓巴黎奧運吸引力大減，輪到巴黎要抗議了。

因此，在權衡各項得失之後，東奧延後一年舉行可說是將傷害衝擊降到最低的選項，十分合理。