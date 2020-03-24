安倍晉三與IOC主席通話 提議東京奧運延期一年
新冠肺炎疫情嚴峻，日本首相安倍晉三今日台灣時間晚間7時與國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）進行電話會議，據日本NHK電視台報導，安倍晉三已向IOC主席巴赫提出延期一年計畫。
由於疫情影響，目前包括加拿大、澳洲、美國、紐西蘭、挪威、丹麥、西班牙、伊朗等國都也相繼表態，若2020東京奧運如期將不派隊，今日英國奧林匹克協會也跟進。
在國際龐大壓力下，安倍晉三日前首度鬆口，若2020東京奧運無法舉行，延期已是無可避免，今日他與IOC主席電話會議，有望近幾日做出最後決議。
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