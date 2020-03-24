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東奧／澳洲宣布不派隊 選手心碎五味雜陳

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導

昨日起防堵疫情全面鎖國的澳洲，同一時間也宣布跟進加拿大，要選手提前準備2021東京奧運。面對驟變，澳洲運動員坦言心情有如雲霄飛車，聞訊後心碎者也大有人在。

澳洲奧運委員會昨日聲明，要選手將焦點放在2021年舉辦的東京奧運，變相宣布今年將不會派隊。兩屆奧運金牌，現年27歲的游泳名將凱特·坎貝爾（Cate Campbell）坦言，疫情的確為她的奧運夢帶來衝擊。

「心碎但並不意外，就在昨天，所有奧運參賽者的世界都翻天覆地了。」凱特·坎貝爾仍處在震驚狀態，並感到帳然若失，但她的目標從未消失，也不曾轉移，「是時候重新校準目標，準備下個挑戰。」

澳洲水球選手高菲爾斯（Keesja Gofers）則說延賽重創所有奧運參賽者，「我的心情不只是雲霄飛車，而是玩遍了整座遊樂園設施。但也鬆一口氣，更有充足時間準備，向全世界展現最棒的自己。」

澳洲前IOC副主席高斯伯（Kevan Gosper）痛批，主席巴赫（Thomas Bach）應該及早做出決定，不要歹戲拖棚，「7月舉辦比賽會對所有運動員健康造成風險，IOC不需要更多時間做出決定，必須向前看，終止這不確定性。」

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