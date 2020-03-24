東奧延期男子足球員恐超齡 澳洲教練籲放寬限制

澳洲隊總教練阿諾德（Graham Arnold）呼籲，若東京奧運延後至2021年，足球賽事的年齡限制可以往上調，確保目前符合年齡限制的球員屆時不會因為超齡而失去資格。

奧運男子足球規定，參賽球員年齡要在23歲以下，但每隊可有3名超齡球員。

東京奧運原定7月24日到8月9日登場，賽事為期4週，國際奧林匹克委員會（IOC）曾表示，不會針對這項賽事做任何決定。

但國際奧會資深委員龐德（Dick Pound）昨天表示，由於武漢肺炎疫情擴散，國際奧會雖然排除取消東奧的可能，不過正為延賽做準備。

假若東奧延期到2021年，這意味著目前符合資格的選手，將有一些人屆時就會因為年齡限制而失去資格。

阿諾德說，他已聯繫國際奧會協調委員會（Coordination Commission）主席、同時也是澳洲奧運委員會（Australian Olympic Commission）主席的柯茲（John Coates），並敦促他協助上調選手的年齡限制，以幫助那些可能受年齡限制影響的選手。

澳洲費爾法克斯媒體（Fairfax Media）今天登出阿諾德的發言，他說：「我告訴（柯茲），你要確定這群男孩變成24歲還是可以出賽…我想這樣的考量是公平的。」