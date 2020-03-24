快訊

我再增1新冠肺炎本土確診個案 為案84接觸者 、累績216例

東京封鎖：小池的鐵壁防疫？日本首都圈封城疑慮

東奧延期男子足球員恐超齡 澳洲教練籲放寬限制

中央社 / 墨爾本24日綜合外電報導
澳洲隊總教練阿諾德(右)。 路透
澳洲隊總教練阿諾德(右)。 路透

澳洲隊總教練阿諾德（Graham Arnold）呼籲，若東京奧運延後至2021年，足球賽事的年齡限制可以往上調，確保目前符合年齡限制的球員屆時不會因為超齡而失去資格。

奧運男子足球規定，參賽球員年齡要在23歲以下，但每隊可有3名超齡球員。

東京奧運原定7月24日到8月9日登場，賽事為期4週，國際奧林匹克委員會（IOC）曾表示，不會針對這項賽事做任何決定。

但國際奧會資深委員龐德（Dick Pound）昨天表示，由於武漢肺炎疫情擴散，國際奧會雖然排除取消東奧的可能，不過正為延賽做準備。

假若東奧延期到2021年，這意味著目前符合資格的選手，將有一些人屆時就會因為年齡限制而失去資格。

阿諾德說，他已聯繫國際奧會協調委員會（Coordination Commission）主席、同時也是澳洲奧運委員會（Australian Olympic Commission）主席的柯茲（John Coates），並敦促他協助上調選手的年齡限制，以幫助那些可能受年齡限制影響的選手。

澳洲費爾法克斯媒體（Fairfax Media）今天登出阿諾德的發言，他說：「我告訴（柯茲），你要確定這群男孩變成24歲還是可以出賽…我想這樣的考量是公平的。」

延伸閱讀

東京奧運是否延期 傳幾天內公布決定

東奧／全球疫情未趨緩 倫敦奧運公衛主管：東奧該延期

英國提兩點疑慮 支持東京奧運延期

東京奧運／跟進加、澳 挪威稱疫情控制前不派隊

相關新聞

東奧／澳洲宣布不派隊 選手心碎五味雜陳

昨日起防堵疫情全面鎖國的澳洲，同一時間也宣布跟進加拿大，要選手提前準備2021東京奧運。面對驟變，澳洲運動員坦言心情有如...

東奧延期男子足球員恐超齡 澳洲教練籲放寬限制

澳洲隊總教練阿諾德（Graham Arnold）呼籲，若東京奧運延後至2021年，足球賽事的年齡限制可以往上調，確保目前...

東京奧運是否延期 傳幾天內公布決定

兩名奧運界消息人士今天告訴路透社，今年東京奧運是否延期，將於未來幾天作出決定。由於爆發武漢肺炎疫情，國際奧林匹克委員會和...

東奧／全球疫情未趨緩 倫敦奧運公衛主管：東奧該延期

身為2012年倫敦奧運公共衛生與安全主管，華特曼（Lawrence Waterman）針對今年東京奧運狀況發布聲明，指出...

田徑／馬拉松之王 秘密基地放鬆

里約奧運男子馬拉松奪金的肯亞名將基普喬蓋（Eliud Kipchoge），前年柏林馬拉松再跑出2小時01分39秒的新世界...

英國提兩點疑慮 支持東京奧運延期

繼加拿大之後，澳洲、美國、挪威、西班牙等也相繼宣布考慮2020東京奧運不派隊，今日英國奧林匹克協會（ British O...

自行車／澎湖嘉年華開跑 免費領騎跳島騎一波

由澎管處與澎湖自行車協會共同首創的澎湖自行車領騎服務，舉辦多年廣獲參與車隊及車友好評，今年將於4月1日起受理預約申請。

做好奧運延期準備 體育署持續關注備戰

體育署競技運動組組長洪志昌今天表示，至今還未接獲國際奧會（IOC）正式來函，表明2020東京奧運會延期，不過體育署已做好...

東京奧運恐因疫情延期 退票機制不明民眾焦急

東京奧運受武漢肺炎疫情影響，是否如期舉行懸而未定，讓許多門票持有人陷入焦慮的等待中。有媒體報導說，東京奧運若延期或取消，...

東京奧運／92％運動員訓練受影響 美國表態支持延期

東京奧運是否延期辦理近來引發各界議論，不過在加拿大、澳洲與挪威等三國相繼宣布不參賽後，美國奧會也於今天表態支持延期辦理，...

東京奧運／43％參賽資格待定 選手備戰何去何從

國際奧會（IOC）資深委員龐德（Dick Pound）今天再爆料東京奧運將會延期辦理後引發各界議論，不過身為奧運舞台主角...

日本奧會主委：東奧延期太久 國手可能要重選

日本奧會（JOC）主委山下泰裕23日接受日本媒體採訪時表示，如果東京奧運延期太久，日本代表隊也可能要重新選拔。

熱門新聞

國際奧會委員：東奧已決定延期 2021年可能性高

NBA／生涯執教最佳先發 卡爾：只選5人很困難

NBA／居家隔離鍛練M型化 訓練師：收入不夠高有困難

疫情影響日本認了 東奧今年是難以舉行了

NBA中鋒沒有消失 只是存在方式改變

NBA／感嘆大歐西進洛城 哈德威：續留魔術肯定奪冠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。