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政院拍板第二波紓困：個人所得稅可延緩繳納、房貸利率降

東奧／全球疫情未趨緩 倫敦奧運公衛主管：東奧該延期

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
東奧是否延期引發討論。 歐新社
東奧是否延期引發討論。 歐新社

身為2012年倫敦奧運公共衛生與安全主管，華特曼（Lawrence Waterman）針對今年東京奧運狀況發布聲明，指出國際奧會（IOC）必須考量新冠肺炎造成的安全衝擊，東京奧運延期勢在必行。

昨天加拿大奧會已經開了第一槍，宣布不會派對參加2020東奧，澳洲之後跟進，挪威今天也表態不參賽，加上多個運動協會呼籲東奧延期，IOC面臨巨大國際壓力，也是組織創立百年內首度因疫情受到巨大衝擊。

新冠疫情在日本目前國內確診人數是1140人，加上鑽石公主號郵輪的712名乘客就超過1800人確診；新冠肺炎造成日本國內死亡人數49人，加上郵輪10人，累積已達52人死亡。

華特曼明確指出，東京奧運需要延期，IOC和日本政府愈早愈面，狀況就會愈好，「在全球疫情大流行期間舉辦比賽，很明顯不安全。」

華特曼強調，人們的安全和健康是首要指標，倫敦奧運是史上第一個沒有任何人員死亡的賽事，為奧運的健康和安全設立了典範，但目前狀況下，東奧光耀要測試場館就已遇重重問題，畢竟進場觀眾根本無法保持兩公尺的距離。

新冠肺炎全球已有超過33萬個確診案例，造成超過14600死亡，華特曼說：「新冠肺炎需要大家作出巨大犧牲，IOC也不例外。」他再次強調，東奧該延期，IOC和日本政府即刻就該做出延期決定。

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