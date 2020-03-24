東京奧運是否延期 傳幾天內公布決定

兩名奧運界消息人士今天告訴路透社，今年東京奧運是否延期，將於未來幾天作出決定。由於爆發新冠肺炎疫情，國際奧林匹克委員會和東奧組委會面臨的延期壓力與日俱增。

日本首相安倍晉三與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）即將於台灣時間今晚7時舉行電話會議，討論東奧延期問題。

路透社報導，國際奧會終於鬆口奧運延期是選項之一後，22日宣布有4週諮詢時間進行決策。但這兩名匿名消息人士說，國際奧會和日本不會花整整4週做決定。

其中一名消息人士表示：「未來幾天就會宣布決定。這不是幾週內、而是幾天內的事。」

另一名消息人士則說，奧運聖火接力預計26日在日本福島縣開跑，延期決定甚至可能在那之前就出爐。

國際奧會與東奧組委會之前一直堅持東京奧運將如期在7月24日登場。然而隨著2019冠狀病毒疾病疫情從亞洲擴散至歐美，選手備戰奧運面臨重重難題，反對奧運如期辦理的呼聲日益高漲。