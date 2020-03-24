東京奧運哪個城市能接手？ 網：剩這1處有能量

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，日前才傳出東京都知事小池百合子發出警告，若是新型冠狀病毒造成大規模傳染，東京恐會實施封城，全球關注的東京奧運是否會如期舉辦，也持續引起熱議。一名網友就在PTT上發文提到，東京奧運恐因新冠肺炎影響無法舉行，過去倫敦曾表態願意接手舉辦奧運，不過現在歐美疫情也告急，「這樣還有哪個城市有能力代替東京辦奧運呢？」

該名網友在PTT上發文表示，「東京奧運因為新冠肺炎蔓延而處於難產的狀況，之前英國還沒什麼疫情的時候，倫敦自己跳出來說可以代替東京辦奧運」，但現在不僅英國、整個歐洲都已淪陷，美國、加拿大、澳洲也都有疫情蔓延，這樣還有哪個城市有能力舉辦今年的奧運呢？

對此，有網友說到，「只剩北京有這個能量，開幕式就2008那套再搬出來，壯觀好看，北京那些符合的設施整理整理都還能用」，也有人提及台灣的台北、苗栗、嘉義、高雄等地，「以東亞來看，目前還真是台北…」、「台灣可以只是代價太大」、「台灣阿，前陣子才辦世大運」。但有網友就表示，「拜託不要，感覺是一群人肉病毒來台灣」、「那台北、新北要舉辦無觀眾比賽嗎？你沒病例，其它大爆發國帶病毒還不是一樣」。

由於全球航空業大砍航班，因此也有人指出，「就算辦了，也沒有飛機，辦個毛」；部分網友則認為，「沒有城市敢讓人從全世界來吧」，認為現在不管是在哪舉行奧運，都仍有風險存在。