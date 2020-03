田徑／馬拉松之王 秘密基地放鬆

里約奧運男子馬拉松奪金的肯亞名將基普喬蓋(Eliud Kipchoge),前年柏林馬拉松再跑出2小時01分39秒的新世界紀錄,但受新冠肺炎衝擊全球影響,現在只能待在肯亞的家中照顧自家農舍。

35歲的基普喬蓋和英國《BBC》合作,推出「在家訓練」特輯,今天發表的第3支影片,基普喬蓋透過自拍展示自家農場舍,他說:「結束早上的訓練後,我一如往常,放鬆一下,然後清理農舍來殺殺時間。」

他提到,農舍是個讓人感覺平靜的地方,他的心靈能得到完全的休息和放鬆,所以他日常規律生活就是早上訓練完到農舍;且他在防疫非常時期雖和家人、親友保持一定的「社交距離」,但在農舍也不感孤單,有兩隻愛犬作伴。

尋求奧運連霸的基普喬蓋,原本訓練的基地因新冠肺炎關閉,他只能返家自主備戰;他為維持身體狀態,每天早上6點前就起床自主訓練,且盡量待在家,避免和太多外人接觸。

