田徑／馬拉松之王 秘密基地放鬆

里約奧運男子馬拉松奪金的肯亞名將基普喬蓋（Eliud Kipchoge），前年柏林馬拉松再跑出2小時01分39秒的新世界紀錄，但受新冠肺炎衝擊全球影響，現在只能待在肯亞的家中照顧自家農舍。

35歲的基普喬蓋和英國《BBC》合作，推出「在家訓練」特輯，今天發表的第3支影片，基普喬蓋透過自拍展示自家農場舍，他說：「結束早上的訓練後，我一如往常，放鬆一下，然後清理農舍來殺殺時間。」

他提到，農舍是個讓人感覺平靜的地方，他的心靈能得到完全的休息和放鬆，所以他日常規律生活就是早上訓練完到農舍；且他在防疫非常時期雖和家人、親友保持一定的「社交距離」，但在農舍也不感孤單，有兩隻愛犬作伴。

尋求奧運連霸的基普喬蓋，原本訓練的基地因新冠肺炎關閉，他只能返家自主備戰；他為維持身體狀態，每天早上6點前就起床自主訓練，且盡量待在家，避免和太多外人接觸。