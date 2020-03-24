英國提兩點疑慮 支持東京奧運延期

繼加拿大之後，澳洲、美國、挪威、西班牙等也相繼宣布考慮2020東京奧運不派隊，今日英國奧林匹克協會（ British Olympic Association）也對東奧照常提出兩大疑慮，除了選手訓練受阻，也對今年舉辦時機畫下問句。

加拿大、澳洲開出若東京奧運不延期將不派隊第一槍，美國三大協會游泳協會、田徑協會、體操協會也相繼促請奧運延期舉辦，英國奧林匹克協會主席羅柏森（Hugh Robertson）今接受訪問說，「答案非常簡單，若疫情持續如政府所評估，我不認為我們會派出隊伍出賽。」

羅伯森提出東奧如期舉辦兩大難處，首先是目前運動員都在隔離階段、訓練場館封閉，選手恐難做好出賽的萬全準備，第二則是在全球大流行之際，奧運舉辦時機的適宜性。

「我不認為運動員或者英國隊能夠在東奧之前做好準備。」羅伯森表示，「全國訓練場館都因應疫情做封館處置，他們不可能有時間做好迎接奧運的準備。第二則是此時舉辦奧運的適當性。」

羅伯森坦言目前仍在了解各協會想法，也希望IOC能在四周內做出最終決議，「我們不認為這種時刻東奧能如期舉辦，相信我們會在不久後加入加拿大和澳洲的行列。」