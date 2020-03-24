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自行車／澎湖嘉年華開跑 免費領騎跳島騎一波
由澎管處與澎湖自行車協會共同首創的澎湖自行車領騎服務，舉辦多年廣獲參與車隊及車友好評，今年將於4月1日起受理預約申請。
領騎活動結合澎湖獨特的人文、地質、自然景觀，及必吃、必去、必玩的路線，再導入低碳、漫遊的運動觀光，騎自行車以時數20公里來探索、體驗澎湖之美。
澎管處為讓車友更深入體驗巷弄轉角間所隱藏的常民文化、生活秘境、或被遺落的旅遊角落，前日邀請澎湖在地自行車旅遊達人許榮基、資深運動行銷專家名衍行銷公司總經理黃成翰，協助澎湖自行車協會參與領騎伙伴20人，講授澎湖觀光資源、導覽解說實用技巧以及自行車生活旅遊等專題分享課程。
處長許宗民再率領領騎成員進行戶外課程，實地進行湖西鄉濱海道路沿岸風光之踩踏，藉以強化領騎夥伴之專業技能，期盼帶給車友更深度的自行車生活旅遊體驗。
澎管處表示，時值春季、氣候宜人舒爽，在春光明媚的澎湖騎自行車最能強身健體，增加免疫細胞活力，也是防疫的最佳防護罩，歡迎台灣車友相揪來澎湖騎車及探秘、拍照打卡。
澎管處的自行車領騎服務活動自4月1日起至6月30日止，共計3個月的時間，車友或車隊團體只需5人（含）以上，於7天前透過報名表預約申請，便能享受專業志工協助自行車領騎、景點解說等服務。
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