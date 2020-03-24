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做好奧運延期準備 體育署持續關注備戰

中央社 / 台北24日電
體育署競技組組長洪志昌。 報系資料照
體育署競技組組長洪志昌。 報系資料照

體育署競技運動組組長洪志昌今天表示，至今還未接獲國際奧會（IOC）正式來函，表明2020東京奧運會延期，不過體育署已做好延期心理準備，也有預備方案隨時可以啟動。

根據外國媒體報導，原訂今年7月24日舉行的東京奧運，將確定延後一年，不過這項消息至今仍未獲IOC證實。

受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，許多國際賽被迫喊停，造成許多奧運資格賽停擺，洪志昌坦言，接下來得等疫情獲得控制，國際賽才能重新回到軌道，教練團也才能針對訓練計畫做調整，繼續備戰奧運。

洪志昌承認，奧運延期一事IOC至今雖仍未宣布，但體育署已有預期，也有備案面對，只要一旦確定延期就會啟動，「已經取得奧運資格的項目，就會要求教練團重新擬定備戰計畫，至於還未取得門票的項目，我們也會輔導他們之後的培訓計畫，以及繼續參加奧運資格賽。」

洪志昌強調，接下來他們仍會持續關注疫情變化，也會持續了解IOC的最新動作，「目前很多消息都是來自媒體，不過IOC還沒有給出答案，所以在IOC公布之前，我們仍會朝既定的方向做準備。」

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