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東京奧運／92％運動員訓練受影響 美國表態支持延期

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
92％運動員訓練受影響，美國表態支持東京奧運延期。 美聯社
92％運動員訓練受影響，美國表態支持東京奧運延期。 美聯社

東京奧運是否延期辦理近來引發各界議論，不過在加拿大、澳洲與挪威等三國相繼宣布不參賽後，美國奧會也於今天表態支持延期辦理，並呼籲國際奧會（IOC）必須要採取必要步驟，以確保所有參賽者的安全，並在公平的條件下舉辦奧運會。

ICO資深委員龐德（Dick Pound）在今天表示，東京奧運將不會在原訂的7月24日舉行開幕儀式，而他個人更建議應該將賽事延後一年辦理，雖然這樣的說法並未獲得IOC內部的證實，不過美國奧會也在隨後表態支持奧運延期辦理。

美國奧會與殘奧會在今天共同發出聲明，強調「延遲辦理是最有希望的作法」，「我們感謝1780名美國國家隊運動員與我們分享他們的聲音和誠實的意見，來幫助我們解決與新冠肺炎和東京奧運會有關的問題，並兌現我們將運動員放在第一位的承諾。現在我們有信心已經聽到了各種各樣的觀點，並了解了運動員所面臨挑戰的多樣性。」

美國奧會在聲明中強調，雖然目前仍未有具體方案來面對所有的問題，但從運動員的廣泛意見中得到最重要的結論就是，延期辦理將是最正確的作法，「除了健康安全等因素外，在惡劣的訓練環境以及禁藥控制、資格取得都不能令人滿意等因素下，我們認為延期辦理是最佳的道路。」

在美國奧會所做的民調中，有百分之92的選手認為他們的訓練質量受到了新冠肺炎疫情的影響，有百分之63的運動員認為疫情已經對他們造成嚴重損害或是無法訓練。

而美國田徑協會更是早早就已向IOC建議奧運必須延期辦理，包括兩屆奧運三級跳金牌得主、去年曾來台參賽的泰勒（Christian Taylor）在內，在4000名接受調查的田徑選手中，有百分之87的選手認為新冠肺炎病毒已經對他們的訓練造成傷害。

田徑 東京奧運

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