東京奧運／43％參賽資格待定 選手備戰何去何從

國際奧會（IOC）資深委員龐德（Dick Pound）今天再爆料東京奧運將會延期辦理後引發各界議論，不過身為奧運舞台主角的各國運動員該何去何從，仍必須等待IOC正式拍板後才能決定。

IOC在昨天發出公報，強調將會重新研討包括東京奧運延賽在內等多個方案，並於四周內做出未來動向決定，不過在加拿大、澳洲與挪威相繼宣布將不會參加今年東京奧運的壓力下，是否會提前拍板定案，仍有待關注。

而奧運是否延期辦理，影響最深的仍是在為奧運參賽或是奧運資格備戰中的世界各國選手，根據上周IOC公布的公報中指出，目前已有百分之57的選手取得參賽資格，剩餘百分之43的參賽席次仍尚未分配，在確保已取得資格的選手將保有席次的情況下，剩餘席次仍可能透過資格賽或是世界排名的方式進行分配。

不過在新冠肺炎疫情仍未獲得控制的情況下，目前有不少奧運資格賽已經延期辦理或是停擺，包括與我國選手息息相關的跆拳道亞洲區資格賽，日前宣布改至6月5日至7日在約旦安曼舉行，原定五月將登場的拳擊世界區資格賽與三月底的角力亞洲區資格賽也暫停。

另外，包括羽球、柔道等多場奧運積分賽都已經喊卡，空手道在三、四月積分賽也取消，而我國選手文姿云在日前已確定拿下奧運資格，為我國搶下第32席參賽席次，其他取得參賽席次的運動項目包括射箭、射擊、體操、游泳、田徑、自由車、桌球、馬術與拳擊。

雖然體育署署長高俊雄在昨天前往立法院接受質詢時表示，我國目前仍不考慮跟進「棄賽」，不過在東京奧運何時能舉行仍是未知數的情況下，對於選手的備戰恐形成不確定因素，尤其是對於需要進行體重控制的技擊類選手來說，訓練與調整週期都必須重新研擬。