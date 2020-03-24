東京奧運／跟進加、澳 挪威稱疫情控制前不派隊

在加拿大、澳洲相繼宣布退出今年東京奧運後，挪威奧會主席克約爾（Berit Kjoell）也在今天表示，有鑒於目前新冠肺炎疫情仍就無法受到控制，挪威將不會派隊參加今年東京奧運以及帕運會。

國際奧會（IOC）在上周宣布將如期辦理東京奧運會後，近來引發各國反彈，包括加拿大、澳洲相繼宣布不會派隊參賽後，讓國際奧會在昨天發出聲明，強調將研討包括延遲辦理在內的多個方案，並於四周內做出做中決定。

不過這樣的做法顯然還未得到各國奧會的認同，挪威在今天就表態將成為第三個不派隊參加今年東京奧運的國家，該國奧會主席克約爾說：「我對於挪威奧會董事會的明確建議就是，有鑒於疫情狀況嚴重，不應該要求派遣任何運動員參加2020年東京奧運獲或是帕運會。」

挪威奧會在昨天也已經致函給IOC，強調新冠肺炎疫情大流行必須得到控制，奧運才能繼續進行，克約爾接著說：「我堅信，IOC、日本政府、東京政府和奧運組委會將會有責任感的，盡快訂出新的日期與方案。」